Gli Estetici, Giulio Berruti e Nicolò Maltese sono ancora in gara a nella puntata di questa sera di Pechino Express 2025, il reality game condotto da Costantino Della Gherardesca che quest’anno si svolge tra Filippine, Thailandia e Nepal. Durante l’ultima tappa di Pechino Express i concorrenti si ritrovano a Chiang Mai con l’obiettivo finale di raggiungere Tha Ton, sempre in Thailandia. 223 km dividono i concorrenti dalla tappa finale, ma durante il loro tragitto raggiungono anche la tappa intermedia di Mae Rim dove si sfidano nella prova vantaggio che vede trionfare proprio i due.

A Pechino Express il gioco si fa sempre più difficile in vista della finale e cresce la competizione tra tutte le coppie. Nell’ultima puntata due sono i libri rossi disponibili, due traguardi importantissimi per passare alla puntata successiva. Nonostante non siano proprio i più amati dal pubblico, riescono a vincere la prova immunità garantendosi così il passaggio alla tappa successiva. Non manca però chi prova a metter loro i bastoni tra le ruote come è successo quando i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, vincitori della precedente puntata, decidono di assegnare loro un malus: un massaggio della durata di 20 minuti.

Gli Estetici, Giulio Berruti e Nicolò Maltese dividono il web di Pechino Express 2025

Durante l’ultima puntata di Pechino Express 2025 Nicolò Maltese e Giulio Berruti si sono fatti nuovamente notare per alcuni comportamenti non proprio corretti. Sul web, in tantissimi infatti, sottolineano che in diverse occasioni i due hanno imbrogliato: “a quando decidete di farli fuori? Hanno imbrogliato più di una volta. Non hanno audience, né sono simpatici. Andavano penalizzati direttamente con l’uscita”. Non solo c’è chi aggiunge: “petizione per rinominare #GliEstetici ne #ILadri #pechinoexpress”.

Non solo c’è anche chi apprezza la coppia di concorrenti e in particolare la bellezza di Giulio Berruti come una fan che scrive su X: “Io di parte perché comunque innamorata di Giulio Berruti dal lontano 2014, quando fece I Segreti di Borgo Larici (che probabilmente ho visto solo io) #pechinoexpress #estetici”. Infine c’è chi fa il tifo per loro che, nonostante il malus assegnato loro da I Medagliati, riescono a vincere la prova immunità: “che fortuna! primi nonostante il malus… ed ovviamente anche in questa occasione i #complici hanno di che lamentarsi”.