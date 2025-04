Gli Estetici, Giulio Berruti e Nicolò Maltese proseguono la loro avventura a Pechino Express 2025, il reality game di successo condotto da Costantino della Gheradesca su Sky. Dopo le tante difficoltà incontrate durante l’ultima puntata, in tanti si domandano: riuscirà la coppia a superare anche la quinta puntata? La quarta puntata ha visto Gli Estetici, Giulio Berruti e Nicolò Maltese iniziare un nuovo percorso nella Terra della Libertà presentata da Costantino della Gherardesca come “l’unico Paese del Sud-Est asiatico a non essere mai stato colonizzato. Un viaggio attraverso la storia, la cultura i famosi sorrisi in cui si respira un ritmo autentico, rilassato, quasi di altri tempi”. Essendo vincitori della precedente puntata, Gli Estetici hanno dovuto scegliere a quale coppia assegnare un malus e alla fine hanno fatto il nome de I Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi.

Una scelta che conferma la strategia de Gli Estetici che stanno cercando di eliminare o mettere in difficoltà i concorrenti più forti di questa edizione. Tra le sfide affrontate durante il viaggio c’è stata anche quella di filare 100 bachi da seta prima di partire alla volta del mercato dove hanno dovuto farsi fotografare con dei polli in mano.

Gli Estetici, Giulio Berruti e Nicolò Maltese si confermano tra le coppie più forti di Pechino Express 2025. Anche durante l’ultima puntata, infatti, sono stati tra i primi a raggiungere il libro rosso assicurandosi così la possibilità di qualificarsi per la prova immunità, anche se sono stati poi sconfitti da I Magici. Successivamente la coppia si è recata al tempio di Wat Aranyik con l’obiettivo di raggiungere la metà finale: il tempio di Re Naresuan.

Durante la prova immunità Gli Estetici hanno svelato la loro alleanza con I Magici stupendo non poco le altre coppie di concorrenti. Cosa succederà nella prossima puntata? In vista della finale si fa sempre più duro il gioco e Gli Estetici, come tutte le altre coppie, rischiano grosso. Nella scorsa puntata, infatti, Le Sorelle li hanno graziati eliminando i Complici. Riusciranno a salvarsi anche questa volta?

