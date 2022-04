Gli ex di Patty Pravo: da Faggetter a Baldieri/ Riccardo Fogli il più importante

Forse non tutti sanno che Patty Pravo ha avuto una lunga lista di amori nel corso della sua vita. Nicoletta Strambelli ha infatti vissuto diverse relazioni sentimentali che l’hanno accompagnata nella sua carriera. Con tutti i suoi compagni ha mantenuto buoni rapporti, anche quando le storie sono giunte al capolinea. Tra gli ex storici di Patty Pravo c’è sicuramente il batterista dei Cyan Three, Gordon Faggetter: “Eravamo dei fanciulli. La mia felicità, quando ci sposammo da lui a Brighton, fu lavare l’auto con la pompa, in giardino. Ci sarebbe piaciuto un figlio, ma non puoi crescere i figli in tour e ci siamo promessi che non ne avremmo avuti”, ha raccontato la cantante in un’intervista. Il secondo grande amore è stato invece lo stilista Franco Baldieri, una storia terminata in maniera piuttosto turbolenta.

Patty Pravo: "Con Simone Folco un lampo amoroso…"/ "Feci s*sso nella neve a 14 anni"

Jack Johnson e il bassista Paul Marines tra gli ex di Patty Pravo

In seguito la cantante è stata legata al chitarrista Jack Johnson e al bassista Paul Marines, ma la relazione più importante è stata sicuramente quella con Riccardo Fogli. Quando si sono incontrati per la prima volta erano gli anni sessanta, periodo in cui il bassista era sposato con Viola Valentino. Quando conobbe Patty Pravo, Fogli decise di lasciare Viola e lasciò persino il suo gruppo per vivere appieno la sua nuova storia d’amore. Riccardo Fogli e Nicoletta convolarono a nozze in Scozia e vennero accusati di bigamia. Nel 1974 le loro strade si separarono improvvisamente e la loro storia d’amore terminò con gran stupore.

