Gli ex di Patty Pravo, da Gordon Faggetter a Riccardo Fogli/ 6 matrimoni finiti male

La vita sentimentale di Patty Pravo è stata piuttosto movimentata. Ha vissuto sei grandi storie d’amore con altrettanti personaggi famosi. Tra i più noti c’è sicuramente Riccardo Fogli, che per lei lasciò persino i Pooh e la sua compagna dell’epoca. La loro storia d’amore durò appena un paio d’anni, ma fu sicuramente molto intensa. “Il loro manager gli disse di scegliere: o loro (i Pooh, ndr) o me. Scelse me”, ha raccontato Patty Pravo. Il primo marito della cantante, tuttavia, è stato Gordon Angus Faggetter, batterista inglese dei Cyan Three, con cui sarebbe rimasta per quattro anni.

Patty Pravo a Capodanno in musica 2022/ La "Minaccia Bionda" live su Canale 5

Poi il matrimonio flash con Franco Baldieri, l’unico non musicista che non le avrebbe fatto battere il cuore. “La nostra storia è durata poco – ha rivelato l’artista nel corso di una intervista – non perché era gay, cosa che già sapevo, ma perché ho incontrato Riccardo Fogli”.

Gli ex di Patty Pravo, la storia con Paul Martinez: “Fu naturale amarci”

Tra i grandi amori di Patty Pravo anche Paul Martinez, con il quale la cantante ha convissuto a Roma: “Amarci in tre fu naturale. Abbiamo anche abitato insieme”, aveva raccontato l’artista a Il Corriere della Sera. Dopo la rottura è arrivato il matrimonio, durato circa cinque anni, con il chitarrista inglese Paul Jeffrey. Nel 1982 la cantante sale di nuovo all’altare, prima di scoprire un’involontaria trigamia: “Il problema – ha spiegato Patty Pravo in diverse uscite pubbliche – nasce quando sposo a San Francisco l’americano Jack Johnson, grande chitarrista”.

RICCARDO FOGLI, FLIRT CON PATTY PRAVO/ "Era troppo ingombrante per i Pooh..."

“Dopo Pensiero stupendo, me n’ero andata a vivere lì per bisogno di normalità. Comunque, venne fuori che il matrimonio con Baldieri non era stato annullato bene. Dunque, ero bigama. Mi salvai perché scoprimmo che ero ancora sposata anche con Martinez e la trigamia non è contemplata dalla legge. In totale, fanno 6 mariti, 4 veri“.

LEGGI ANCHE:

Patty Pravo: "Fumavo sigarette già a 10 anni"/ "Nel 1990 la polizia mi arrestò, ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA