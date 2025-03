Tra gli ex fidanzati di Pamela Prati, il più famoso è quello che non è realmente esistito: Mark Caltagirone. La storia è nota a tutti e ha fatto il giro del web e delle televisioni, poiché la showgirl è stata plagiata e truffata proprio dalle sue strette collaboratrici. Ma al di là di Mark Caltagirone, chi sono gli ex fidanzati di Pamela Prati più conosciuti, o i flirt che la showgirl e soubrette del Bagaglino ha reso noti nel corso degli anni? Tra le frequentazioni note di Pamela Prati ci sono quelle con Kabir Bedi, Richard Gere, Franco Causio e Sandy Marton, ma non solo flirt. Pamela ha avuto anche dei fidanzati, delle storie vere e proprie con uomini dei quali si è innamorata.

Sappiamo infatti che tra gli ex fidanzati di Pamela Prati c’è Ciro Quaranta ma il più conosciuto è senza dubbio Daniel Sebastian Jabir, imprenditore argentino. Proprio con lui, la soubrette è convolata a nozze nel 2009, a Las Vegas, ma il loro rapporto non è durato molto. I due si sono infatti lasciati qualche anno dopo e subito dopo Pamela si è legata a Francesco, un uomo di 23 anni più giovane di lei. La coppia è stata insieme per diversi anni e si è amata molto. La storia è finita dopo sette anni perché la passione era finita, anche se Francesco sembrava essere intenzionato a tornare con lei perché ancora molto innamorato.

Gli ex fidanzati di Pamela Prati: chi sono? La storia con Luigi Oliva

Tra gli ex fidanzati di Pamela Prati c’è anche l’imprenditore Luigi Oliva, con il quale si è legata nel 2017. I due sono stati insieme più di un anno quando poi lei si è legata a Mark Caltagirone, che in realtà non esiste. Una faccenda che ha fatto molto soffrire Pamela Prati, che oggi sembra essere single.