Gli Extraliscio: “A Sanremo i primi a suonare il trautonium”/ “Per 10 anni Moreno…”

Mirco Mariani e Moreno il Biondo degli Extraliscio sono stati ospiti oggi negli studi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri e nell’occasione hanno fatto sentire in anteprima la canzone che accompagnerà il Carnevale di Viareggio, che quest’anno festeggia un compleanno davvero importante, i 150 anni della sua esistenza: “Dopo la nostra partecipazione al Festival di Sanremo – ha raccontato in diretta tv parlando con Salvo Sottile, Moreno il Biondo – e la presidente della fondazione del carnevale di Viareggio, ha chiamato Elisabetta Sgarbi per i 150 anni del carnevale e quindi hanno deciso di chiamare noi per realizzare questo brano”.

Il conduttore de I Fatti Vostri ha quindi chiesto a Mirco Mariani che ricordo avessero gli Extraliscio del Festival di Sanremo 2021, quando hanno partecipato come Big assieme a Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti: “Abbiamo portato per la prima volta in Italia il trautonium – ha spiegato il musicista – lo abbiamo portato sul palco della musica popolare, nessuno sapeva cosa fosse, eravamo convinti di vincere. Moreno per 10 anni – ha poi svelato rivolgendosi al collega – prendeva le ferie con la moglie per andare a vedere il Festival di Sanremo, lui doveva metterci il piede sul palco”.

GLI EXTRALISCIO: “ABBIAMO LEGATO LA MUSICA DA BALLO ALLA BALERA”

Chiusura dedicata alle origini musicali del gruppo: “Abbiamo legato la musica da ballo e da balera dell’Emilia Romagna, ogni regione ha il suo tipo di ritmo è come il Brasile. In Romagna si balla il liscio tradizionale, la gente si abbraccia”.

La loro è stata senza dubbio un’avventura memorabile che lasciò il segno sul palco dell’Ariston di due anni fa: il loro brano, Bianca luce nera, concluse la kermesse musicale più importante d’Italia con un dignitoso dodicesimo posto. Niente male per un gruppo di fatto esordiente che non era mai stato ascoltato dal grande pubblico. Gli Extraliscio hanno realizzato nello stesso anno il loro quarto album, “E’ bello perdersi”: sui futuri progetti, tutto tace.

