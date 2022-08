Gli infedeli/ Su Rai 3 il film con Valerio Mastandrea e Laura Chiatti

Gli infedeli, film di Rai 3 con Riccardo Scamarcio

Gli infedeli va in onda oggi, venerdì 26 agosto, a partire dalle ore 21.20 su Rai 3. Si tratta di un film drammatico prodotto in Italia nel 2020 e diretto da Stefano Mordini con la collaborazione di Filippo Bologna. Il cast di questa pellicola è piena di stelle, ci sono infatti Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Valerio Mastandrea, Valentina Cervi, Massimiliano Gallo, Marina Fois, Ascanio Balbo, Donato Placido ed Euridice Axen.

Laura Chiatti e la crisi con Marco Bocci/ "E' vero, ci sono state discussioni..."

Il film doveva uscire al cinema ma è stato mandato in onda su Netflix a causa della pandemia da Coronavirus il 15 luglio del 2020. Sicuramente si tratta di una commedia che lascia anche riflettere e che può essere seguito da un target piuttosto ampio.

Gli infedeli, la trama del film

La storia del film Gli infedeli racconta in maniera diretta le storie di cinque uomini e altrettante donne, compagne e amanti, alle prese con punti di vista differenti riferiti alla concezione di infedeltà. In totale, sono ben 7 storie che offrono ognuna un nuovo scorcio sul tema. La prima racconta di una coppia in partenza per le Maldive, ma quella che dovrebbe essere una semplice e pura vacanza di piacere si rivela una vera e propria missione per conto della moglie. Quest’ultima infatti ha deciso di intraprendere questo viaggio con l’unico scopo di scoprire i continui e perpetrati tradimenti del marito. La seconda storia invece vede protagonisti due uomini a cena con amici che all’apparenza per puro diletto scelgono di aprire un argomento particolare.

Laura Chiatti, la dedica a Marco Bocci smentisce la crisi/ "L'amore vince su tutto"

Iniziano così a disquisire sul tradimento e sulla posizione degli amanti, generando non poco caos con il proseguire della discussione. La terza è essenzialmente concentrata sulle forti e accese discussioni tra una coppia logorata ormai dai continui tradimenti di ambedue. La quarta vicenda è invece quasi in controtendenza con le precedenti, con al centro un semplice impiegato aziendale che in maniera premeditata sceglie di trascorrere una notte all’insegna della perdizione sessuale e quindi del tradimento.

Nonostante sia del tutto consapevole, precipiterà in una serie di fallimenti e situazioni imbarazzanti che non faranno altro che destabilizzare ulteriormente la sua stabilità emotiva e di coppia. La quinta storia ritroviamo quasi uno dei più banali cliché del tradimento; il marito finge di andare a guardare le partite di calcio in compagnia degli amici mentre invece tradisce la propria compagna trascorrendo diverso tempo presso locali notturni a luci rosse.

Laura Chiatti/ Body shaming impazza: "Sono seguita da una nutrizionista"

La sesta è molto simile alla prima; la donna infatti è costantemente alle prese con la voglia di scoprire a tutti i costi i tradimenti del marito, inizialmente solo frutto delle sue convinzioni. L’ultima storia invece chiude la serie di episodi sul tema con una banale chiacchierata tra tre uomini; questi non fanno altro che dare vita ad un discorso ricco di stereotipi e frasi fatte sul tema al fine di banalizzare e dissacrare ulteriormente il tema per la chiusura finale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA