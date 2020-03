Gli Inseparabili Valerio e Fabrizio Salvatori/ Raderanno la barba? (Pechino Express)

Gli Inseparabili, ovvero i gemelli Valerio e Fabrizio Salvatori, continuano a vivere l’esperienza di “Pechino Express” con il fiatone. Non perché siano fuori forma, sia chiaro. Semplicemente, sono puntualmente costretti a rincorrere i loro avversari, poiché faticano a rimediare un passaggio per via, presumibilmente, del loro look particolare, non apprezzato dalla popolazione thailandese. Nella terza puntata, Valerio e Fabrizio ricominciano l’avventura affrontando la prova del durian, frutto asiastico maleodorante, cibandosene in poco tempo, nonostante i due fratelli non siano entusiasti dall’aroma emanato dall’alimento che stanno mangiando. La solita sfortuna degli Inseparabili, tuttavia, colpisce ancora e i due si trovano bloccati in coda dietro a un camion di cemento. Decidono allora di scendere, pensando che nella macchina dietro di loro ci sia un italiano, ma commettono un errore clamoroso e si ritrovano a piedi. Con fatica, reperiscono un nuovo passaggio, ma sul più bello Costantino della Gherardesca, il conduttore del programma, comunica loro che è giunta l’ora di trovare riparo per la notte. Dopo una foto ricordo con un cittadino thailandese, che regala loro due gelati, riescono a imbattersi in un alloggio in cui passare le ore notturne.

GLI INSEPARABILI VALERIO E FABRIZIO SALVATORI: DI QUESTO PASSO SARANNO ELIMINATI

I due gemelli Valerio e Fabrizio Salvatori ripartono il mattino successivo e raggiungono Nam Tok con non poche difficoltà. Anche al successivo traguardo di Bangkok risultano ultimi insieme ai Palermitani (Claudio Casisa e Annandrea Vitrano). I vincitori della tappa, i Wedding Planner, decidono tuttavia di salvare i fratelli, chiedendo però loro di tagliarsi la barba. Vedremo se, pur di restare in corsa, i giovani impugneranno il rasoio e si metteranno davanti allo specchio. In ogni caso, malgrado i tanti ostacoli incontrati, la coppia ha dimostrato grande forza di volontà, anche se, in qualche occasioni, hanno palesato uno scarso livello di scaltrezza e astuzia. Nella terza puntata, infatti, i due più volte hanno perso l’occasione di farsi dare un passaggio da altri concorrenti, dettaglio che avrebbe permesso loro di recuperare posizioni e di non classificarsi sempre ultimi. La quarta puntata sarà quella della verità: in caso di nuovo risultato negativo, è altamente probabile che gli Inseparabili non riescano a superare il taglio. Può salvarli soltanto la loro buona volontà (e un drastico cambio look).





