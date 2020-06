Gli intoccabili/ Video, su Nove il film con Kevin Costner e Sean Connery (27 giugno)

Gli intoccabili va in onda su Nove alle ore 21.25 di oggi, 27 giugno 2020. Il film è ispirato all’autobiografia dell’agente federale Eliot Ness che, così come avviene nella storia vera, compone una squadra speciale per incastrare Al Capone. Ad una regia virtuosa del grande maestro Brian De Palma si accompagna una squadra di professionisti assolutamente magistrale. David Mamet firma infatti l’impeccabile sceneggiatura e Stephen H. Burum invece la bellissima ed affascinante fotografia che illumina, tra luci ed ombre, la stupefacente ricostruzione della Chicago degli anni ’30, le cui scenografie sono state progettate da William A. Elliott e Hal Gausman. Un cast d’eccezione composto da grandi nomi come Kevin Costner, Sean Connery, Andy Garcia e Robert De Niro. Come se non bastasse questa squadra di grandi attori e professionisti è accompagnata dalle magnifiche musiche di Morricone.

Gli intoccabili, la trama del film

Ecco la trama de Gli intoccabili. Chicago, 1930. Durante il proibizionismo, Al Capone è al centro della malavita organizzata e semina il terrore nella città. Tra le varie attività c’è la più importante, il commercio clandestino degli alcolici e risulta essere dunque anche la maggior fonte di guadagno. Le violenze e i ricatti sono solo due delle strategie usate per tenere tutto sotto controllo, il mezzo più efficace infatti è la corruzione. Eliot Ness è un giovane agente del Dipartimento del Tesoro. A lui viene dato l’incarico di interrompere questa catena che tiene in vita l’illegalità in città. Ha dunque il compito di stroncare l’illecita attività di Al Capone. Diffidando di tutti l’agente seleziona tre uomini sicuri in quanto incorruttibili.

Jimmy Malone è un poliziotto irlandese con molta esperienza alle spalle, severo ed esperto, George Stone è di origini italiane e ha molte conoscenze e Oscar Wallace, un contabile che dovrà trovare indizi nelle finanze di Capone. Le prove sono però inesistenti e per gli Intoccabili arrestare Al Capone risulta essere impossibile. Il malvivente è preso dalla sua sicurezza e non teme la squadra che gli da la caccia. I quattro colleghi finalmente però trovano un capo d’accusa valido: la frode fiscale. Purtroppo il loro primo testimone viene fatto fuori affinché non parli e insieme a lui viene violentemente ucciso Wallace. Quando tutto sembra essere perduto gli Intoccabili trovano un altro teste. A quel punto si troveranno costretti anche a sostituire i componenti della giuria che era stata già corrotta a tempo debito. Il processo finalmente ha luogo e Capone sarà condannato per frode fiscale. Una beffa che lo porta comunque a scontare la pena e che costituisce una vittoria a favore della legge.

