Gli Invincibili, film su Rete 4 diretto da Cecile B. DeMille

Lunedì 21 aprile, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 15:30, il film d’avventura intitolato Gli Invincibili. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense del 1947 la cui trama è ispirata al romanzo “Unconquered: A Novel of the Pontiac Conspiracy” scritto nello stesso anno da Neil H. Swanson.

Perché Il paradiso delle signore non va in onda oggi, anticipazioni puntata 22 aprile 2025/ Paura per Elvira

Il film è diretto da Cecile B. DeMille, vincitore del Premio Oscar e del Golden Globe per la regia de Il più grande spettacolo del mondo (1952) e conosciuto per il colossal I dieci comandamenti (1956), con Charlton Heston. La colonna sonora è invece realizzata da Victor Young, compositore statunitense candidato per ben 3 volte agli Oscar per le musiche di Gli amanti del sogno (1946), Questo folle mio cuore (1950) e Come le foglie al vento (1957).

CAN YAMAN CONCORRENTE ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2025? SPOILER BOMBA/ "Attore turco nel cast è Burat Ozcivit?"

Nei panni del capitano Christopher Holden troviamo l’attore Gary Cooper, uno dei volti più ricorrenti del genere western e che aveva già lavorato con DeMille in La conquista del West (1936), Giubbe rosse (1940) e La storia del dottor Wassell (1944). Al suo fianco la splendida Paulette Goddard, che aveva già condiviso il set con Cooper in Giubbe rosse (1940) sempre diretto da DeMille. Nel cast anche: Howard Da Silva, Boris Karloff, Cecil Kellaway e Ward Bond.

La trama del film Gli Invincibili: una donna ridotta in schiavitù da trarre in salvo

Gli Invincibili è ambientato in Inghilterra verso la fine del XVIII secolo e segue la storia di Abigail (Paulette Goddard), una donna costretta ad uccidere un ufficiale pur di difendere suo fratello. Per questo crimine viene condannata alla pena di morte senza possibilità di fare appello ma, per sua fortuna, riesce ad ottenere la grazia.

Canale 5 rivoluziona i palinsesti dopo la morte di Papa Francesco/ Myrta Merlino conduce uno speciale

La sua punizione sarà l’esilio in una colonia inglese in America, ed è proprio arrivata qui che la situazione si rivela molto più problematica di quanto avrebbe immaginato. Abigail, infatti, viene venduta come schiava e contesa tra due ufficiali: Garth (Howard Da Silva) e Holden (Gary Cooper). È quest’ultimo, un uomo dall’animo buono, a riuscire a comprarla pagando un’importante somma di denaro e, data la sua benevolenza, decide di lasciarla libera.

Purtroppo, però, il destino della donna è di tornare schiava, questa volta sotto il controllo del crudele Garth, portando i due uomini a confrontarsi. Nel frattempo Holden scopre che Garth ha avviato alcuni scambi commerciali clandestini con i nativi americani, vendendo loro le armi. Sarà proprio il protagonista a dover difendere il forte dall’attacco dei pellerossa e la giovane Abigal di cui ormai si è innamorato.

Ci sono diverse curiosità legate all’action movie Gli invincibili che andrà in onda lunedì 21 aprile 2025 alle 15:30 su Rete 4. Ad esempio, non tutti sanno che il film è stato accolto in modo molto positivo sia dal pubblico sia dalla critica, grazie anche ad un cast stellare con presenze come Gary Cooper, Howard Da Silva e Boris Karloff e alle scene d’azione curate nei minimi dettagli. La realizzazione della pellicola, però, non è stata priva di imprevisti, infatti durante le riprese l’attore Robert Baughman è rimasto ustionato in modo piuttosto grave mentre venivano utilizzate delle palle di fuoco. Come sempre, infine, il portale “bloopers.it” ci regala qualche chicca riguardo eventuali inesattezze sul set. Ad esempio, quando Garth è nella tenda del capo indiano Guyasuta, in un primo momento con loro ci sono solo un altro indiano e la moglie di Garth, mentre al cambio d’inquadratura compare dal nulla un altro pellerossa.