Gli Ipocondriaci, chi sono Dario e Caterina Vergassola/ “Pechino Express? Ho il terrore”

Dario e Caterina Vergassola sono Gli Ipocondriaci, la coppia in gara nella nuova edizione di Pechino Express 2023 – Via delle Indie, il reality game condotto da Costantino della Gheradesca ed Enzo Miccio. Un lungo viaggio alla scoperta dell’Asia viaggiando in tre territori ricchi di culture antichissime e scenari avventurosi: India, Borneo malese e Cambogia. Una vera e proprio avventura per la coppia padre e figlia. Vergassola è un comico conosciuti dal grande pubblico per aver partecipato a programmi di grandissimo successo come “Zelig”, “Mai dire Gol”, “Quelli che il calcio”. Al suo fianco in questa sfida-avventura c’è la figlia Caterina di 35 anni che, dopo aver lavorato e studiato a Milano, ha deciso di tornare a vivere a La Spezia. Di professione consulente marketing, oggi gestisce una case vacanze alle Cinque Terre.

Una coppia che si preanuncia esplosiva considerando l’ironia e la simpatia di Vergassola che, poco prima di partire, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni alla stampa.

Dario Vergassola con la figlia Caterina a Pechino Express 2023

Dario Vergassola, in coppia con la figlia Caterina Vergassola, forma la coppia degli Ipocondriaci di Pechino Express 2023. Prima di partire per il reality di Sky, il comico si è raccontato ai microfoni di Radio Deejay nel programma “Il volo del mattino” di Fabio Volo rivelando: “fare il bagno nel Gange? Voi siete pazzi! Sto preparando una valigia meravigliosa, ma non so se mi faranno portare la damigiana da 12 litri con il Lexotan. Ho il terrore, non dormo di notte… Mi sveglio con gli incubi”.

Non solo, Vergassola ha anche rivelato a Fabio Volo i metodi che pensa di utilizzare per ottenere dei passaggi: “pr chiedere i passaggi durante il programma ho elaborato un sistema. Ho comprato 20 libri tuoi, Fabio, e ogni volta minaccio: “Se non mi date un passaggio, ve ne regalo uno!”.

