Gli Istruiti, Pechino Express: Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero/ Differenza generazionale ma..

Maria Rosa Petolicchio ‘guida’ la coppia de Gli Istruiti a Pechino Express 2023

Manca poco all’attesissima decima stagione di Pechino Express, il reality show di Sky che quest’anno ci porterà in giro tra Cambogia, India e Borneo Malese. Tra le coppie in gara ci sono anche Andrea Di Piero e Maria Rosa Petolicchio, rispettivamente alunno e docente della passata edizione dello show de Il Collegio. Ma chi sono esattamente e cosa sappiamo del loro percorso? Maria Rosa Petolicchio è originaria di Salerno, è nata nel 1965 ed è una professoressa di matematica e scienze. Esercita la sua professione dal 2001 e ha lavorato per diverso tempo nella scuola secondaria di Primo grado di Battipaglia.

Chi sono i concorrenti Pechino Express 2023?/ Le coppie: da "I novelli sposi" a "Gli istruiti"

Come anticipavamo è entrata a far parte dei prof de Il Collegio, ruolo che ha interpretato con successo assieme ad altri colleghi iconici come Luca Raina e Andrea Maggi. Maria Rosa Petolicchio è molto presente sui social e ora che è in gara a Pechino Express 2023, cresce l’attesa dei fan di vederla all’opera. Per quanto concerne la vita privata, sappiamo che è sposata con Sergio Mari dal 1988 e con lui vive a Pontecagnano Faiano insieme al resto della famiglia.

Laurent Miralles, chi è il fidanzato di Enzo Miccio/ Stanno ancora insieme? “Ci siamo lasciati, poi…”

Gli Istruiti di Pechino Express 2023: ecco chi è Andrea Di Piero

L’altro componente degli Istruiti è Andrea Di Piero, classe 2004 e studente dell’edizione del 2020 del docu-reality di casa Rai, svolto nel suggestivo Regina Margherita di Anagni. Il ragazzo si è subito fatto notare per la sua voglia di sapere, ma anche per la capacità di calarsi nell’atmosfera anni novanta, periodo in cui era ambientato lo show.

Andrea, che fin dal principio ha svelato il suo amore per i vestiti eleganti, adora giacca e cravatta e c’è grande curiosità di capire come si adatterà nel corso di Pechino Express 2023, dove a suo malgrado dovrà dire addio all’amato outfit. Sui suoi canali social spiccano tanti aforismi, tra cui “La biografia è un sistema nel quale le contraddizioni della vita umana trovano la loro unità” di José Ortega Y Gasset. Da questa sera, giovedì 9 marzo, lo vedremo all’opera con la sua ex insegnante: riusciranno a trionfare?

Maria Rosa Petolicchio, chi è/ Il marito Sergio Mari e le due figlie della prof de Il Collegio

© RIPRODUZIONE RISERVATA