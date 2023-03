Gli Italo Americani, chi sono Joe Bastianich e Andrea Belfiore/ Due amici a Pechino Express

Andrea Belfiore e Joe Bastianich in gara a Pechino Express 2023

Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono gli Italo Americani, la coppia in gara nella nuova edizione di Pechino Express 2023 – La via delle Indie, il reality game avventuriero condotto da Costantino della Gherdardesca ed Enzo Miccio. Una nuova avventura attende una serie di temerarie coppie pronte a mettersi in gioco in un’avventura che non dimenticheranno tanto facilmente. Quest’anno i protagonisti viaggeranno nel cuore dell’Asia, in tre territori ricchi di culture antichissime e scenari avventurosi: India, Borneo malese e Cambogia.

Deanna, Ethan, Miles e Olivia moglie e i figli di Joe Bastianich/ "Ci rispettiamo"

Tra le coppie in gara c’è anche quella degli Italo Americani formata da Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Grandi amici nella vita, Joe e Andrea condividono la passione per la cucina e per la musica. Se Bastianich è conosciuto dalla stragrande maggioranza delle persone, Andrea Belfiore è un batterista con la passione per la cucina. Durante la pandemia da Covid non potendo suonare ha deciso di dilettarsi in cucina fondando “Evento” e portando a NYC i suoi iconici “pasta making parties”.

Joe Bastianich: "Figlio di profughi, conosco la fatica"/ "Crisi con mia moglie? Mah…"

Andrea Belfiore e Joe Bastianich, chi sono gli Italo Americani di Pechino Express 2023

Andrea Belfiore e Joe Bastianich sono grandi amici da tempo e proprio l’ex volto noto di Masterchef Italia ha voluto al suo fianco il giovanissimo amico e musicista oramai diventato una nuova celebrità del food. Insieme formano la coppia degli Italo Americani, una delle coppie protagoniste della nuova stagione del reality game di successo targato Sky.

I due, grandi amici nella vita, proprio durante l’avventura di Pechino Express hanno avuto modo di legare ancora di più rinsaldando il loro rapporto d’amicizia. Non solo per il batterista l’esperienza di Pechino è stata la prima televisiva e l’ha aiutato sicuramente a confrontarsi con il mondo della tv. Chissà cosa avranno combinato i due: per scoprirlo non resta che seguire Pechino Express 2023!

Ayahuasca, Joe Bastianich prova sostanza psichedelica/ “Ho rivisto tutta la mia vita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA