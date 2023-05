ITALOAMERICANI VINCONO PECHINO EXPRESS/ Joe Bastianich e Andrea Belfiore, che tappa!

“Gli Italoamericani”, ovvero Joe Bastianich e Andrea Belfiore, hanno vinto Pechino Express 2023. Un successo a sorpresa, dato che i favoriti alla vigilia erano “I Novelli Sposi”, ovvero Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La sintonia tra i due uomini tuttavia ha fatto sì che potessero arrivare per primi al tappeto rosso, sebbene abbiano commesso un errore last minute. La memoria in questa tappa non è stata infatti il loro forte, ma hanno comunque battuto sul tempo gli avversari.

Dalla giungla di New York a quella di Mumbai, il cuoco e il compagno di viaggio hanno saputo divertirsi nelle Indie e arricchire il loro bagaglio culturale. “È stato incredibile, abbiamo vissuto i popoli nel rispetto e con sincerità. Vincere una gara di velocità è banale, acquistare conoscenze è la vera vincita. Abbiamo chiesto tanto, ma anche dato parecchio. I nostri sorrisi, le nostre canzoni”, hanno affermato prima di scoprire di essere i vincitori di Pechino Express 2023. (agg. di Chiara Ferrara)

Gli Italo Americani, Joe Bastianich e Andrea Belfiore proseguono la loro corsa a Pechino Express 2023: saranno loro i vincitori? La coppia durante la finale dovrà vedersela con Le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia e I Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Chi vincerà? Durante l’ultima puntata i due concorrenti sono stati chiamati ad una prova non facile: raggiungere il traguardo di puntata, Battambang, partendo da Oudong e passando da Kampong Loung per firmare il Libro Rosso e ottenere un posto in più nella classifica conclusiva con la prova Vantaggio.

Per gli Italo-Americani questo percorso non è stato affatto semplice visto che sono partiti con il malus de I Novelli Sposi. A sorpresa scoprono che il loro malus è la presenza del rapper Jake La Furia che rallenta non poco la loro corsa. “Proprio per far vedere che non c’è nessun patto scegliamo gli ItaloAmericani” – hanno motivato I Novelli Sposi a Gli Italo Americani che hanno reagito dicendo – “non c’è nessun patto, c’è rispetto. Prima dicono che vogliono arrivare in finale con noi e poi ci danno il malus”.

Le ultime puntate di Pechino Express 2023 sono state altalenanti per Gli Italo Americani, Joe Bastianich e Andrea Belfiore che hanno avuto scontri e confronti con diverse coppie di quesa edizione. A cominciare dalle Attiviste con cui hanno discusso davvero tanto. Durante la semifinale la coppia è stata chiamata ad una scelta importante: decidere chi eliminare tra i Siculi e i Novelli Sposi. Per Bastianich non è affatto semplice, visto che lo chef stellare si commuove: “è un’esperienza forte, la vivi in una maniera molto vera, non solo per quanto riguarda i posti ma anche i compagni di viaggio. Non so perché reagisco così, forse perché mi sono fatto male…”.

Alla fine i due ItaloAmericani rivelano la loro decisione: “abbiamo fatto una promessa e vogliamo mantenerla. Eliminiamo i Siculi, perché abbiamo sempre detto che avremmo voluto fare la finale con gli Sposi. Sono i più forti, e noi vogliamo vincere contro i più forti”. Infine, Bastianich rivolgendosi a Salvatore Schillaci precisa: “mi sento molto parte della tua rivincita personale. Tu sei un campione per l’Italia e anche per me”.











