Gli occhi blu dell’ossessione, film su Rai 2 diretto da Dave Thomas

La programmazione di Rai 2 prevede, per sabato 12 luglio 2025, in prima serata alle ore 21:20, la messa in onda del film dal titolo Gli occhi blu dell’ossessione. Si tratta di un film per la TV satellitare Lifetime del 2022, co-prodotto da Stati Uniti, Canada e Spagna, con la regia di Dave Thomas, film maker canadese noto per avere recitato con Jane Fonda in Una casa per sempre.

Il cast del film è composto da: Lexi Minetree, Andrew Spach, Maeve Quinlan (conosciuta dal pubblico per il personaggio di Megan Conley nella soap opera Beautiful), Nick Clark, Erica J Orr, Anne-Marie Kennedy, Danielle Madison, Donald Ome e Allen Burns.

La trama del film Gli occhi blu dell’ossessione: un paramedico si trasforma in stalker

Gli occhi blu dell’ossessione racconta la storia di Chloe, una ragazza che in seguito ad un terribile incidente automobilistico viene salvata da un affascinante paramedico di nome Matt. La protagonista gli è ovviamente molto riconoscente, ed accetta di essere aiutata anche nella fase di convalescenza.

In realtà, quello che in un primo momento sembra essere semplice e sano altruismo, si trasforma ben presto nel peggior incubo di Chloe: Matt, infatti, inizia a diventare sempre più invadente e, giorno dopo giorno, si insinua nella sua vita in una vera e propria ossessione che avrà risvolti drammatici. Riuscirà Chloe a liberarsi della sua presenza e a tornare padrona della sua vita sana e salva?