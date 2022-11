Gli Omini, X Factor 2022/ Blitzkrieg Bop dei Ramones è prova ardua

Gli Omini, X Factor 2022: che carica di energia

Gli Omini hanno cantato e suonato per la prima live di X Factor 2022 una cover del brano Blitzkrieg Bop dei Ramones, pezzo iconico di questa storica band statunitense, conosciuto in tutto il mondo. La loro esibizione è stata esplosiva ed energica e ha fatto ritornare il pubblico direttamente nelle atmosfere rock degli anni ’70. Il pezzo, anche per via della sua importanza, non è stato per niente facile da affrontare ma i tre ragazzi hanno riscosso l’applauso di tutto pubblico presente in teatro e il plauso unanime di tutti i giurati. Dargen D’Amico, primo giudice a commentare l’esibizione, ha speso parole positive sulla loro performance, complimentandosi soprattutto con il batterista per l’energia della sua interpretazione.

Anche Ambra si è complimentata con i ragazzi che ha definito giovanissimi ma con grande talento, un talento che, come detto dalla popolare attrice, sembrano avere soltanto loro! Terzo giudice ad esprimersi è stato il rapper Rkomi che si è dichiarato subito fan dei ragazzi, che avrebbe fortemente voluto nella sua squadra. Ha consigliato loro di continuare sulla strada che hanno intrapreso e di non uniformarsi alla massa. Infine Fedez, il loro giudice, ha semplicemente commentato che con l’esibizione hanno letteralmente spaccato!

Ragazzi semplici questi Omini

Gli Omini, ovvero la rock band della squadra di Fedez a X Factor 2022, formata da Mattia Fratucelli, Julian e Zak Loggia, si sono esibiti nel primo live dell’edizione 2022 di X Factor. Tutti originari di Torino, hanno conquistato i giudici già con la loro prima apparizione alle audizioni, con il brano Tick Tick Boom degli Hives, ottenendo subito i quattro sì necessari per passare agli step successivi del programma. Dopo il passaggio ai bootcamp, sono stati proprio loro a rompere il ghiaccio con la prima esibizione dal vivo sul palco del Teatro Repower di Assago.

I ragazzi hanno riscosso molto successo anche tra il pubblico da casa che sui social ha subito commentato l’esibizione. In molti si sono trovati d’accordo che con questo brano rock, il gruppo ha davvero spaccato lo schermo con una grande energia: anche se sono solo in tre sembrano in mille! Gli Omini non finiscono al ballottaggio e passano direttamente al secondo live di X Factor 2022, con un pezzo che verrà deciso da Fedez e chissà se riusciranno a mantenere le aspettative.

X Factor 2022, il video di quando gli Omini hanno conquistato Fedez













