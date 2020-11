Gli orologi del diavolo 2, ci sarà?/ Anticipazioni la “pausa” di Beppe Fiorello …

Questa sera, martedì 17 novembre, su Rai 1 andranno in onda gli ultimi due episodi della fiction “Gli orologi del diavolo”, interpretata da Giuseppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo, che racconta la storia di Gianfranco Franciosi. I fan della fiction, che ha registrato ottimi ascolti, si chiedono se ci sarà un seguito. Al momento non ci sono ancore conferme ufficiali da parte della Rai sulla fattibilità de “Gli Orologi del Diavolo 2”, ma i numeri lasciano ben sperare. Durante la conferenza stampa di presentazione, Giuseppe Fiorello aveva detto che il libro omonimo, scritto da Gianfranco Franciosi e Federico Ruffo, a cui è ispirata la fiction è così ricco che “andavano fatte due stagioni”. L’attore aveva poi puntualizzato che “La Rai per ora si è voluta fermare a una stagione”. Materiale per una seconda stagione non manca e gli ascolti sembrano aver confermato le aspettative.

GLI OROLOGI DEL DIAVOLO 2: BEPPE FIORELLO DIVENTA REGISTA

Beppe Fiorello, protagonista della fiction “Gli orologi del diavolo“, ha le idee molto chiare sul suo futuro lavorativo. Il fratello di Rosario Fiorello ha rivelato, durante la presentazione stampa de”Gli orologi del diavolo“, di aver deciso di smettere i panni di attore per diventare regista: “Avevo bisogno di cercare una storia, di dirigerla dall’altra parte, senza assolutamente mettermi in scena. Quindi sarò un regista puro”. Fiorello ha svelato che le riprese inizieranno alla fine della prossima estate e che il progetto si ispira a un fatto reale accaduto in Sicilia alla fine degli anni Settanta. Al momento, quindi, Beppe Fiorello non sembra intenzionato a interpretare nuovamente Marco Merani. Se “Gli orologi del diavolo 2“ dovesse essere confermata bisognerà attendere il suo protagonista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA