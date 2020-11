Gli Orologi del Diavolo/ Anticipazioni prima puntata 2 novembre: chi è Marco Merani?

Gli Orologi del Diavolo, anticipazioni Rai 1 prima puntata 2 novembre

Gli Orologi del Diavolo è la serie su Rai 1 che porterà sullo schermo Beppe Fiorello in un ruolo inedito, quello per il quale ha lasciato il suo vestito da eroe buono, per calarsi in quelli di Marco Merani. La sua storia è tratta da una vicenda realmente accaduta e che è ispirata proprio all’omonimo romanzo firmato dal vero protagonista, Gianfranco Franciosi, che in quattro puntate proverà a raccontare la storia di quello che è stato il primo civile inserito a scopi investigativi in un contesto criminale. La trama ha tanto il sapore di una delle serie americane che di solito affollano le nostre reti, ma questa volta il protagonista è tutto italiano, è un motorista nautico con un passato nelle gare off-shore e un presente da costruttore di barche, almeno fino a che la malavita non si accorge che i gommoni, che corrono più delle motovedette dei carabinieri, potrebbero portare la sua firma.

A quel punto Marco chiede a Mario, suo amico poliziotto, cosa fare ricevendo la proposta di dire sì calandosi nei panni di un vero e proprio infiltrato di questo cartello spagnolo, “El mecanico”, costruendo e guidando barche per il loro traffico di droga.

Trama e cast de Gli Orologi del Diavolo

A quel punto, ne Gli Orologi del Diavolo, è una risorsa per il suo amico Mario ma diventa un punto di riferimento per il giovanissimo boss dell’organizzazione, Aurelio, e un bugiardo per la sua famiglia e i suoi operai. Tutto cambia quando, durante un’operazione in mare fra Italia e Spagna, le cose non vanno come previsto e Marco finisce in un carcere francese da cui nessuno lo tira fuori, nemmeno la Polizia italiana. Solo dopo otto mesi può tornare alla sua vita, ormai distrutta, ma il dovere bussa ancora alla sua porta e mentre Aurelio si complimenta per la sua fedeltà, la polizia italiana gli chiede ancora un ultimo sacrificio. Al fianco di Beppe Fiorello, nella serie ci saranno anche Claudia Pandolfi nei panni della donna che starà sempre al fianco di Marco, Alessia, Alvaro Cervantes in quelli del giovane Aurelio Vizcaino; Nicole Grimaudo sarà la moglie di Marco mentre Fabrizio Ferracane è Mario, l’agente dello SCO.

A loro si uniranno anche Carlos Librado, Pablo Hernandez, Alicia Borrachero, Marco Leonardi, Ignasi Vidal e Gea Dall’Orto. La serie è stata annunciata come un mix perfetto tra crime, sentimento e impegno civile dal sospiro internazionale in cui gli affetti rappresentano un ‘approdo sicuro in un’esistenza messa a soqquadro dagli eventi’. Beppe Fiorello sarà protagonista per quattro serate nella nuova serie di Rai1 al via oggi. Quale sarà il responso del pubblico?



