Gli Orologi del diavolo/ Anticipazioni prima puntata, 9 novembre: chi è Marco?

Gli Orologi del diavolo, anticipazioni prima puntata, 9 novembre

Finalmente il momento della verità sta per arrivare. Dopo lo slittamento di settimana scorsa, Beppe Fiorello si prepara a vestire i panni del protagonista de Gli Orologi del diavolo, la nuova fiction di Rai1 in quattro puntate al via proprio oggi, 9 novembre. Le vicende narrate ripercorrono quelle che hanno reali che hanno reso Gianfranco Franciosi un eroe per caso ovvero il primo civile finito per essere un infiltrato. Nella serie l’eroe avrà il volto di Beppe Fiorello e il suo nome sarà Marco Merani, un abile meccanico, un motorista nautico, con un passato nelle gare off-shore, che adesso passa le sue giornate con i suoi operai lavorando alla costruzione di barche alla foce del fiume Magra. La sua fama lo precede e presto anche i narcotrafficanti si concentrano su di lui per avere gommoni che corrono più delle motovedette della polizia. Marco chiede a Mario, suo amico poliziotto, cosa fare dopo aver ricevuto la loro visita e così è proprio lui che gli chiede di vestire i panni di infiltrato per aiutare il suo reparto a raccogliere le informazioni sul cartello ‘El mecanico’.

Trama e Cast de Gli Orologi del Diavolo

Ne Gli Orologi del Diavolo la sua avventura inizia proprio da qui, con il sì ai malviventi diventando così punto di riferimento per il giovane boss, Aurelio. Dopo la sua decisione tutto cambia per Marco, la sua vita si sdoppia e se di notte si ritrova in mezzo al mare per compiere le sue missioni, di giorno continua ad essere un lavoratore onesto, un marito e un amico. Quando durante un’operazione in mare fra Italia e Spagna, niente va come previsto, Marco viene arrestato finendo in un carcere francese da cui nessuno lo fa uscire né i boss a cui prestava prestava servizio e né la polizia italiana che lo ha accusato come infiltrato. Nei primi due episodi della nuova fiction assisteremo proprio a questo colpo di scena che cambierà per sempre la sua vita visto che dovrà mettersi l’anima in pace e affrontare la sua vita in carcere fino a quando, qualche mese dopo, non uscirà di nuovo e sarà libero. A quel punto Aurelio tornerà di nuovo a bussare alla sua porta ringraziandolo per la sua fedeltà e per non aver collaborato con la polizia e lo stesso farà il suo amico Mario pronto a chiedergli un altro sacrificio, l’ultimo. Inutile dire che in un primo momento Marco risponderà con rabbia all’appello del marito ma poi riuscirà a convincerlo. Iniziano da qui le tre settimane di alta tensione che ci terranno compagnia su Rai1 a partire dal doppio appuntamento di oggi e domani e poi proseguendo al lunedì. Ad affiancare Giuseppe Fiorello ne Gli Orologi del diavolo ci saranno anche Claudia Pandolfi nei panni di Alessia; Alvaro Cervantes in quelli del rampollo di una nota famiglia di trafficanti di droga, Aurelio Vizcaino; Nicole Grimaudo in quelli della moglie di Marco. Alla regia ci sarà Alessandro Angelini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA