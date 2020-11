Gli Orologi del Diavolo, anticipazioni puntata oggi, 10 novembre: Marco in arresto

Doppio appuntamento con Gli Orologi del Diavolo che dopo il debutto di ieri sera torna in onda oggi, 10 novembre, con la seconda puntata, in cui assisteremo ai nuovi sviluppi in questa missione in cui è finito Marco, il protagonista. In questa seconda puntata ci saranno nuovi guai in vista per lui perché le richieste di Aurelio si faranno sempre più complicate da gestire e lui sarà coinvolto in una missione notturna che lo porterà dritto dritto in prigione. Sarà proprio il momento dell’arresto quello clou di questa seconda puntata in cui Marco si troverà a fare i conti con l’impossibilità di spiegare alla polizia francese quello che stava facendo (visto che Mario e i suoi non lo aiuteranno in questo) e avrà paura anche degli uomini del cartello che hanno radici ovunque e che potrebbero ucciderlo in carcere se lui li tradisse. L’unica cosa che deciderà di fare sarà quella di aspettare l’arrivo dei chiarimenti della polizia italiana ma senza ottenere molto. Dopo otto mesi Marco uscirà di prigione ritrovandosi in una vita che non è la sua, con una moglie che non vuole più vederlo per via delle sue bugie e con un’azienda sull’orlo del fallimento. Adesso per tutti Marco è un trafficante, come riuscirà a ripulire il suo nome adesso?

Scopri dove siamo arrivati nella trama della fiction Gli Orologi del Diavolo

Nella prima puntata de Gli Orologi del Diavolo in onda ieri sera abbiamo conosciuto Marco, un motorista nautico, con un passato nelle gare off-shore, che si occupa del suo cantiere lavorando alla costruzione di barche e gommoni alla foce del fiume Magra. La sua vita cambia quando un ricco imprenditore si presenta nel suo cantiere per ordinare una serie di lavori ottenendo consigli su come recuperare spazio e velocità e facendo anche un paio di giri in mare dimostrando la sua bravura alla guida. A quel punto Marco è convinto di aver trovato la sua gallina dalle uova d’oro tanto da prenotare il viaggio che tanto desiderava fare con la moglie, 10 giorni a Cuba. Presto arriverà la notizia della morte del suo cliente a stravolgere la sua vita. L’uomo non è morto per cause naturali ma è stato ucciso e così Marco chiede all’amico poliziotto, Mario, se deve temere il peggio da questa cosa. L’amico lo invita a stare tranquillo ma presto alla porta del motorista bussa un boss della mafia con quello che sembra uno scagnozzo al seguito e che, in realtà, è Aurelio, il giovae boss di un noto cartello sudamericano. A quel punto Marco ha capito di essere finito nei guai perché adesso questi loschi individui vogliono gli stessi gommoni preparati per il loro ‘collega’. Mario chiede a Marco di accettare per infiltrarsi nel cartello e questo sconvolgerà la sua vita. Il motorista mente alla moglie e ai colleghi e si vede costretto a cancellare il suo viaggio per Cuba per fare rotta in Spagna alla corte di Aurelio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA