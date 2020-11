Gli Orologi del Diavolo/ Anticipazioni puntata oggi, 16 novembre: Marco dice sì a..

Gli Orologi del Diavolo, anticipazioni penultima puntata oggi, 16 novembre

Dopo il successo delle prime due puntate, Rai1 ha confermato la messa in onda doppia per Gli Orologi del Diavolo oggi e domani. La fiction di Beppe Fiorello continua a raccontare la storia del bel Marco che, pronto a partire per un viaggio con la moglie dopo aver messo insieme una serie di ordini importanti, scopre che il suo prestigioso cliente è morto in circostanze poco pulite e questo lo spinge a chiedere consiglio all’amico poliziotto, Mario. Lui prima lo rassicura, poi gli chiede di infiltrarsi nel cartello sudamericano che continua ad ordinare i gommoni da lui. Ma le cose non vanno come previsto e tutto cambierà proprio con i due nuovi episodi de Gli Orologi del Diavolo in onda oggi, 16 novembre, nel prime time di Rai1. A mettere il bastone tra le ruote a Marco ci pensa Aurelio. Il motorista continua a mandarlo via ma lui torna e minaccia che non sarà così facile liberarsi di lui. Marco sembra pronto a rimboccarsi le maniche e rimettere insieme la sua vita contando solo sull’aiuto del figlio e rifiutando anche la proposta di Mario pronto a spingerlo a continuare il suo lavoro sotto copertura.

Ne Gli Orologi del Diavolo, Marco si trova ad un bivio…

Nel primo dei due episodi de Gli Orologi del Diavolo in onda oggi, il protagonista si adopera per rimettere su il cantiere insieme a i suoi operai ma poi incontra una sua vecchia conoscenza, Messia, ma poi scopre che suo padre, malato di cancro terminale, riceve le pressioni di un camorrista alleato di Aurelio, e così decide che è arrivato il momento di chiudere questo capitolo, ma in che modo? Il boss preme il piede sull’acceleratore e stanco dei no di Marco lo cattura e lo porta via e, a quel punto, non può fare altro che imbonirlo in qualche modo per scongiurare il peggio. Il suo piano funziona e Aurelio gli mostra la sua ritrovata fiducia portandolo a conoscere la moglie e il figlio su una piccola isola al largo della Spagna. Sarà proprio lì che Aurelio gli chiede di accompagnarlo per un ultimo carico quello che finalmente permetterà ad entrambi di chiudere con questa storia. A differenza di quanto è accaduto in passato, però, il motorista questa volta dovrà mettere insieme una barca capace di affrontare l’oceano perché lo scambio avverrà in mare aperto. Mentre suo padre si aggrava, Marco è costretto a partire. Prima di farlo, però, decide di confessare al fratello Jacopo la verità e poi fa lo stesso anche con Messia ma non con sua figlia alla quale deve dire arrivederci con il cuore in gola, come finirà per lui questa sera?



