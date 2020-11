Gli Orologi del Diavolo/ Anticipazioni ultima puntata 17 novembre: Aurelio e Marco..

Gli Orologi del Diavolo, anticipazioni ultima puntata oggi, 17 novembre

Gran finale de Gli Orologi del Diavolo, la fiction con Beppe Fiorello, Nicole Grimaudo e Claudia Pandolfi che è giunta all’ultima puntata. Ebbene sì, la fiction non ha raggiunto i risultati sperati, portando a casa ascolti comunque notevoli, e così la Rai ha pensato bene di chiudere in fretta i conti con Marco e gli altri protagonisti di questa storia, confermando anche questa settimana la doppia puntata. Dopo la penultima di ieri, l’appuntamento di oggi, 17 novembre, è fissato nel prime time di Rai1 a partire dalle 21.30 circa, cosa succederà e come finirà la storia di Marco che continua a camminare sul confine tra la giustizia e la criminalità? Dopo il periodo passato in carcere, per lui è arrivato il momento di tornare libero, ma relativamente. Su di lui si allunga ancora l’ombra della malavita, che non vuole perdere il suo uomo e i suoi servizi, ma anche quelli della polizia che lo spinge ad affrontare ancora il suo ruolo di infiltrato atipico per permettere l’arresto degli uomini del cartello. In un primo momento, Marco deluso da come sono andate le cose, dice no ad entrambe le fazioni. Da una parte Aurelio si presenta alla sua porta con tanto di orologio prezioso per corromperlo e convincerlo a tornare sui suoi passi, e dall’altra c’è Mario pronto a chiedergli un ultimo sforzo per avere poi indietro tutto quello che ha perso. L’arresto ha spinto Marco oltre la soglia e la famiglia, a cominciare dalla moglie, che gli ha voltato le spalle, e i suoi collaboratori che hanno abbandonato il posto di lavoro. La sua voglia di ricominciare a desso dovrà scontrarsi contro tutto questo, cosa succederà in questo finale de Gli Orologi del Diavolo?

Marco e Aurelio pronti per l’ultima missione, come finirà ne Gli Orologi del Diavolo?

Le anticipazioni dell’ultima puntata rivelano che Marco alla fine dirà di sì ad Aurelio che lo porterà su un’isola spagnola per conoscere la moglie e la sua famiglia. Sarà lì che il boss chiederà al suo ‘braccio destro’ di preparare una barca per un ultimo scambio in mare aperto, uno scambio che cambierà la loro vita per sempre. Lui potrà lasciare la malavita e ritirarsi cercando di recuperare tutto con un lauto compenso, ma sarà davvero così che andrà per loro? Marco sa bene che rischia grosso e mentre il padre peggiora ed è ormai ad un passo dalla morte, lui si imbarca in questa missione non prima di aver rivelato tutto al fratello. Le cose non si mettono bene quando finalmente la missione andrà in scena e la polizia metterà le mani sulla droga ma non su Aurelio che scappa via mettendo a rischio la vita di Marco e della sua famiglia che saranno costretti a scappare e nascondersi sotto protezione. Per loro le cose non sono facili e affrontano una crisi devastante che potrebbe far calare il sipario sulla coppia, il finale ci svelerà il resto questa sera.



