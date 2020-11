Gli orologi del diavolo/ Anticipazioni ultima puntata 17 novembre: finale di stagione

Gli orologi del diavolo tornerà in onda domani, 17 novembre, con l’ultima puntata. La serie tv con protagonista Beppe Fiorello doveva partire il 2 novembre, con il rinvio dovuto alla morte improvvisa di Gigi Proietti. Le prime quattro puntate sono andate in onda il 9 e il 10 novembre. La serie torna stasera con gli episodi 5 e 6, mentre domani, appunto, ci sarà il finale. Andiamo dunque ad analizzare quelle che sono le anticipazioni del finale di stagione visto che c’è grande curiosità da parte del pubblico di capire se la trama aprirà a una possibile seconda stagione. Marco sarà pronto per una nuova operazione, cercando di raggiungere in mezzo all’oceano Aurelio per l’ennesima operazione di narcotraffico. Si parla di una nave addirittura con in carico quattro tonnellate di droga.

Gli orologi del diavolo, anticipazioni ultima puntata: Marco e il padre

Le anticipazioni dell’ultima puntata de Gli orologi del diavolo ci porterà anche ad affrontare un lutto per Marco. Questi infatti si è lanciato nell’ennesima missione da narcotrafficante, infiltrato per conto della polizia. A casa però il padre continua a lottare con la sua malattia, costretto ad affrontare la sua morte al ritorno. Marco dovrà chiedere aiuto alla polizia che lo metterà sotto protezione, per scongiurare la tremenda vendetta di Aurelio. Si dovrà così trasferire in incognito, mettendo in crisi il suo rapporto sentimentale che stava per nascere. Per lui allora inizierà un momento davvero molto complicato che porterà Marco a vivere nello sconforto più assoluto. Qualcuno arriverà in suo aiuto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA