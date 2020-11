Gli Orologi del Diavolo/ Beppe Fiorello maestoso ed una frase apre alla 2^ stagione..

Gli Orologi del Diavolo finisce con un’apparente trionfo di libertà. Beppe Fiorello, nel ruolo Marco Merani, si riscatta proprio nel giorno in cui doveva morire. Grazie al fratello Jacopo sfugge alla vendetta di Aurelio, anche se alcune ombre sembrano celarsi all’orizzonte. Se è vero che l’ultima puntata si chiude con un lieto fine, l’orologio del diavolo incombe prima dei titoli di coda, come una sorta di avvertimento minatorio per il nostro protagonista. Beppe Fiorello, che indossa i panni di eroe per caso in questa serie tv ispirata alla vita di Gianfranco Franciosi, è il vero protagonista. La fiction ha meritatamente riscosso successo tra il pubblico e un domani potrebbe persino avere un seguito. Sarebbe un bel riconoscimento per Beppe Fiorello e tutto il cast, che hanno realizzato un prodotto televisivo davvero interessante.

Gli Orologi del Diavolo, Beppe Fiorello nei panni di un personaggio realmente esistito

Numerosi gli apprezzamenti per Beppe Fiorello ne Gli Orologi del Diavolo. La sua interpretazione e umanità hanno riscosso un gradimento notevole da parte di critica e pubblico. Si cala con grande capacità nella storia di un personaggio particolarmente complesso, reso più credibile anche dalle interpretazioni sorprendenti del resto del cast. Claudia Pandolfi non è da meno e con la sua semplicità fa breccia nel cuore del pubblico. Lei interpreta Alessia, la compagna di Marco. Nell’ultima puntata, andata in onda ieri sera su Raiuno, i protagonisti sono costretti a rifarsi una vita sotto copertura e alla fuga perenne. Lo Stato offre protezione a Marco e alla sua famiglia, ma ben presto i pericoli bussano alla porta. Sfocia anche una crisi sentimentale tra Marco e Alessia, soprattutto quando l’uomo deve fare i conti con la morte del padre.

Gli Orologi del Diavolo, ci sarà la seconda stagione?

L’ultima puntata segna il declino di Marco, ma anche una rinascita ed una grande prova di amore. Quella di Alessia, ma anche quella del fratello Jacopo che gli evita un drammatico destino. Una puntata tutta da vivere per gli appassionati della fiction, che possono sperare in un sequel dato che in tempi non sospetti è stato proprio Beppe Fiorello a lanciare dei segnali incoraggianti. L’attore, infatti, in occasione della presentazione alla stampa de Gli Orologi del Diavolo aveva affermato che “andavano fatte due stagioni, ma la Rai, per ora, si è voluta fermare a una stagione sola”. Dunque, benché in linea teorica la fiction sia giunta al capolinea, il materiale da cui trarree spunto per realizzare ulteriori puntate non manca. E siamo certi che Beppe Fiorello sarebbe prontissimo a tuffarsi in una seconda stagione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA