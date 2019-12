Gli sdraiati/ Video, su Rai 3 il film con Claudio Bisio (oggi, 20 dicembre 2019)

Gli sdraiati andrà in onda oggi, 20 dicembre, su Rai 3 dalle 21.20. Si tratta di una pellicola di produzione italiana uscita nelle sale cinematografiche nel 2017. Il film che vede la direzione di Francesca Archibugi è stato prodotto dalla Indiana Production in collaborazione con l’italiana Rai Cinema, esso presenta un cast di tutto rispetto tra i quali senza alcun dubbio spicca il bravo Claudio Bisio. L’attore di Novi Liguri è affiancato ottimamente da Gaddo Bacchini e da Ilaria Brusadelli, i tre rispettivamente interpretano Giorgio e Tito Selva e Alice Bendidio. Il film vede le musiche di Battista Lena, della Lucky Red invece la capillare distribuzione italiana.

Gli sdraiati, la trama del film

Gli sdraiati si impernia sulla vita di Giorgio Selva un famoso conduttore televisivo. L’uomo che ha raggiunto la notorietà grazie al programma -Lettere dall’Italia- ha un figlio, Tito, avuto dalla sua ex moglie Livia. Giorgio non ha mai superato la separazione con Livia e scarica la sua infinita frustrazione su Tito, il ragazzo a sua volta si sente oppresso dal padre e inizia ad allontanarsi dal genitore. Tito passa le sue giornate con i suoi amici ad un certo punto la sua vita cambia quando stringe un rapporto amoroso con Alice. La ragazza è la figlia di una cameriera che ha prestato servizio a casa Selva, Rosalba. Il rapporto nato per gioco diventa di amore profondo causando non pochi problemi a Tito che inizia ad abbandonare la sua compagnia di amici, tutto allo scopo di dedicare il suo tempo alla giovane fidanzatina. Da parte sua Giorgio a sua volta si preoccupa che la ragazza del figlio non sia sua figlia, stante che Rosalba è stata nel passato la sua amante. Ad un certo punto tutto cambia nuovamente stante che uno degli amici più cari di Tito riesce a far litigare il ragazzo con Alice, Tito cercando di riconquistare la ragazza sale sul tetto della sua scuola e da qui scivola rompendosi una gamba. Uscito dall’ospedale tutto però si aggiusta visto che viene a sapere che Alice non può essere sua figlia in quanto la madre era rimasta incinta in un periodo storico in cui non era più la sua amante. Il film si chiude con la ritrovata serenità tra i due uomini di casa Selva, con padre e figlio che si divertono insieme durante un’escursione in Liguria.

