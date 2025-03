Gli Spettacolari Pechino Express 2025, Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba coppia rivelazione dell’edizione

Gli Spettacolari Pechino Express 2025 sono Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba. Il viaggio ha preso il via giovedì scorso e vedrà i concorrenti suddivisi in varie coppie muoversi fino alla Thailandia per poi concludere l’avventura in Nepal con le sue otto montagne. Più di 6000 km di strada da percorrere con a disposizione solo 1 euro al giorno e per farlo potranno fare solo l’autostop. L’obiettivo come sempre è quello di arrivare prima alla destinazione finale. Il viaggio della prima puntata è iniziato nelle Filippine con Gli Spettacolari, Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, che hanno dovuto percorrere 140 km dall’isola di Palawan a Pularaquen.

La coppia è stata messa a dura prova durante la prima tappa nella Filippine, quando non sono riusciti a superare tra i primi le varie prove. Tuttavia entrambi non si sono mai dati per vinto, anzi, sono rimasti sempre con il sorriso sulle labbra esultando quando finalmente hanno scoperto la combinazione per aprire la cassaforte. Nonostante alcune difficoltà sono arrivati alla prima tappa del traguardo finale di Tay Tay dove Costantino della Gherardesca ha consegnato la famosa busta nera ai Cineasti.

Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, gli Spettacolari in lacrime pensando alla figlia Nina

Durante la prima puntata, Gli Spettacolari Pechino Express 2025, Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba hanno dovuto raggiungere come tutti gli altri concorrenti Public Market di El Nido per poi andare a cacciare della zaino e della mappa sull’isola di Palawan. Tra prove e sfide, le coppie sono arrivate al traguardo finale della prima puntata a Fort Santa Isabel dove ad attenderli c’era Costantino della Gherardesca. Nonostante le tante difficoltà incontrate, Gli Spettacolari sono arrivati per secondi alle spalle de I Magici e sono pronti così a proseguire la loro avventura nel gioco.

Gianluca Fubelli e Federica Camba sono tra le soprese di questa edizione dell’adventure game. I due hanno dimostrato di avere una simpatia travolgente e la capacità di sdrammatizzare anche le situazioni più stressanti e spiacevoli. Infatti poche volte nella storia del reality è capitato che le coppie in gara prendessero a ridere con battute e ironia mangiare cibi tradizionali molto particolari e poco gradevoli. Particolarmente toccante, poi, è stato poi l’incontro con una famiglia locale con tanti figli tra cui una neonata. La cantante ed il comico sono scoppiati a piangere ripensando alla loro figlia, Nina, nata nel 2023. Insomma la coppia ha tutte le carte in regola per vincere, e nel frattempo ha conquistato i telespettatori.