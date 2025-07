Gli Spietati è il capolavoro western di Clint Eastwood che veste i panni del fuorilegge per l'ultima volta. Nel cast anche Morgan Freeman e Gene Hackman

Gli Spietati, film su Rete 4 diretto da Clint Eastwood

Lunedì 28 luglio, alle ore 23:40, la seconda serata di Rete 4 propone un classico del western moderno: Gli Spietati. Il film è il terzo del genere ad aver vinto un Oscar al miglior film e ne ha vinti quattro in totale. Uscito nelle sale nel 1992, l’opera è diretta, interpretata e prodotta dal grande Clint Eastwood che torna al genere che lo lanciò nell’Olimpo delle star del cinema e lo fa per l’ultima volta da protagonista assoluto.

Soggetto e sceneggiatura sono di David Webb Peolples che ha rimaneggiato una stesura inizialmente ideata da Francis Ford Coppola e risalente ai primi anni ’70. Il ruolo di Manny (quello di Eastwood) era stato ideato per l’attore John Malkovic.

Notevole la colonna sonora, i cui brani sono stati utilizzati anche in altri film (come la serie con Kevin Costner, Yellowstone) e composta a quattro mani da Lennie Niehaus e dallo stesso Clint Eastwood, la cui lunga collaborazione ha visto la produzione di musiche per moltissimi film diretti dalla stella hollywoodiana, dal 1984 al 2008. I brani sono stati raccolti in un album dal titolo The Unforgiven.

Il cast, oltre a Eastwood, è di prima scelta e comprende Gene Hackman, Richard Harris, Morgan Freeman e Anna Levine Thomson. Hackman ha vinto l’Oscar al miglior attore non protagonista per questo film. Completano il parterre Jaimz Woolvett, Saul Rubinek, Frances Fisher ed Anthony James.

La trama del film Gli Spietati: due ex criminali spinti dalla miseria accettano un ultimo incarico

Ne Gli Spietati ci troviamo a Big Whiskey, nel Wyoming nel 1880. In un bordello viene sfregiata una prostituta, Dalilah Fitzgerald, da un fuorilegge di nome Quick Mike. L’uomo sostiene di aver reagito perché la donna avrebbe tentato di derubarlo, ma le altre occupanti del bordello sostengono che il motivo è che Delilah lo avrebbe deriso dopo averlo visto nudo. L’assalitore si trovava in compagnia del giovane Davey Bunting, del tutto innocente. Saputo dell’evento, lo sceriffo Little Bill Dagget, irreprensibile dal punto di vista della legge, ma autoritario e spietato, intima ai due di risarcire il bordello con dei cavalli per riparare al danno economico (Delilah non sarebbe più stata attraente per gli uomini e questo avrebbe comportato perdite in denaro).

Quando però i due si recano al bordello per portare in dono gli animali, vengano scacciati in malo modo perchè ritengono che non sia giusto. A questo punto le prostitute si organizzano e mettono una taglia da 1000 dollari sui due, nonostante in realtà Davey abbia aiutato Delilah a riprendersi e sia estraneo ai fatti, ma lo sceriffo nega loro la possibilità di farlo. Le prostitute, guidate da Alice, decidono di aggirare il divieto, mettono in giro la voce della proposta e in città iniziano a presentarsi diversi personaggi per portare a termine la missione.

Il primo è Bob l’Inglese, un vecchio bounty killer che millanta azioni micidiali con un biografo al suo seguito, il bizzarro Beauchamp. Arrivato sul posto però viene picchiato e torturato per essersi rifiutato di consegnare le proprie armi e lascerà la città maledicendo tutti. In seguito, arriva uno strano trio composto da Kid Schofield, un giovane aspirante pistolero, e da due uomini dal passato violento e maledetto, William Munny, noto per essere un rapinatore crudele e per aver ucciso anche donne e bambini durante i suoi colpi, e l’afroamericano Ned Logan. La coppia di amici ha da tempo abbandonato la vita criminale, in quanto entrambi si sono sposati e gestiscono dei ranch. Tuttavia la grave crisi economica che li affligge li ha portati ad accettare nuovamente un incarico di cui avrebbero fatto a meno, perché vivono di rimpianti e rimorsi.

I tre riusciranno a soddisfare la sete di vendetta delle prostitute, ma le conseguenze saranno tragiche: il giovane Davey, innocente, verrà ucciso accidentalmente da Will in una sparatoria, mentre Ned verrà catturato dallo sceriffo Little Bill e, per farsi rivelare i nomi dei complici, torturato e ucciso. Questo scatenerà la vena brutale del suo amico, in modo molto più efferato di quello usato per uccidere i responsabili dell’offesa del bordello, che ucciderà a sangue freddo lo sceriffo e tutti i suoi collaboratori, lasciando finalmente la città e redarguendo tutti di non maltrattare mai più le prostitute.