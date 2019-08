Gli spietati/ Video, su Rete 4 il film di Clint Eastwood con Gene Hackman (23 agosto)

Gli spietati andrà in onda su Rete 4 nella prima serata di venerdì 23 agosto, alle ore 21.25. Si tratta di un film western diretto ed interpretato da Clint Eastwood (Gran Torino, Il corriere – The mule, Per qualche dollaro in più). Nel cast anche Gene Hackman (Il braccio violento della legge, Mississippi Burning – Le radici dell’odio, Nemico pubblico), Morgan Freeman (Le ali della libertà, Seven, Una settimana da Dio), Richard Harris (Harry Potter e la pietra filosofale, Il gladiatore, Un uomo chiamato cavallo) e Frances Fisher (Titanic, The host, La casa di sabbia e nebbia). Eastwood ha partecipato anche alla stesura della sceneggiatura ed è accreditato fra i compositori della colonna sonora, insieme al figlio musicista Kyle Eastwood.

Gli spietati, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Gli spietati. Wyoming, 1880. Un cowboy giunge in una piccola cittadina e si reca al bordello. Qui sfigura al volto una prostituta (Frances Fisher), dicendo di essersi difeso da un tentativo di rapina. La donna e le altre ragazze del casino però sostegono che l’uomo si sia arrabbiato perchè la prostituta lo aveva deriso dopo averlo visto nudo. Il duro sceriffo Daggett (Gene Hackman), giunto sul posto, decide per la colpevolezza dell’uomo e lo condanna a pagare 5 cavalli al proprietario del bordello, come risarcimento per avergli rovinato la merce. All’amico del cowboy, che pure lo aveva fermato impedendogli di uccidere la donna, commina invece una multa di 2 cavalli. Le prostitute del locale però, non erto soddisfatte dalla decisione dello sceriffo, decidono di mettere una taglia di 1000 dollari sulla testa dei due cowboy. Quando la notizia si diffonde cominciano ad arrivare in paese alcuni cacciatori di taglie, fra cui Bob, detto l’inglese, (Richard Harris), una vecchia conoscenza di Daggett.

Il trailer del film “Gli spietati”





