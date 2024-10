Gli uccelli, diretto da Alfred Hitchcock

Domenica 13 ottobre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 13:35, il film dell’orrore del 1963 dal titolo Gli uccelli (The Birds). La pellicola è uno dei più noti progetti cinematografici del grande regista Alfred Hitchcock, soprannominato “The Master of Suspense”, ovvero il “Maestro della Suspense”, per i suoi eccezionali lungometraggi thriller. Al montaggio George Tomasini, che collaborò in ben 9 occasioni con il regista, in film come La finestra sul cortile (1954) e La donna che visse due volte (1958).

La protagonista del film Gli uccelli è interpretata dall’attrice statunitense Tippi Hedren, scoperta proprio da Hitchcock, con cui lavorò nuovamente in Marnie (1964). Al suo fianco l’attore di origini australiane Rod Taylor, interprete di numerosi lungometraggi di successo, come Il favorito della grande regina (1955) di Henry Koster e Pranzo di nozze (1956) di Richard Brooks. Nel cast anche: Jessica Tandy, Suzanne Pleshette, Veronica Cartwright, Ethel Griffies, Malcolm Atterbury e Charles McGraw.

La trama del film Gli uccelli: l’inganno narrativo di una storia sentimentale che sprofonda nell’abisso dell’horror

Gli uccelli racconta le vicende che coinvolgono la bella e ricca Melania Daniels (Tippi Hedren), figlia di uno dei più noti editor di San Francisco, che un giorno incontra per caso l’affascinante Mitch Brenner (Rod Taylor) in un negozio di animali.

Nonostante l’uomo conosca perfettamente la sua identità, finge di scambiarla per una delle ragazze dell’attività e le chiede aiuto per acquistare una coppia di pappagallini inseparabili da donare alla sua amata sorellina Cathy.

La protagonista è allo stesso tempo infastidita e attratta dal tenebroso avvocato e decide di continuare il suo gioco, proponendogli una coppia di canarini.

I due iniziano così a discutere e Brenner si allontana dal negozio, mentre la giovane prende nota della targa del suo veicolo per recapitargli i pappagallini che tanto desiderava.

Melania giunge presso la dimora di Brenner, ma non riesce a trovarlo, proseguendo la sua ricerca nei pressi di Bodega Bay, dove l’uomo trascorre abitualmente il suo tempo libero in compagnia della famiglia.

Per sorprendere l’uomo, la protagonista noleggia un’imbarcazione per raggiungere la casa senza che possa scoprire la sua presenza. Arrivata sul posto, lascia la gabbia con la coppia di pappagallini e torna a nascondersi nella barca.

Brenner scopre con stupore gli animali e raggiunge Melania al suo motoscafo, ma proprio quando la ragazza cerca di tornare sulla terraferma, viene aggredita inaspettatamente da un gabbiano.

Quello che inizialmente sembra uno sfortunato incidente, in realtà si rivelerà solo l’inizio di una serie di terribili avvenimenti che vedranno come protagonisti proprio gli uccelli.