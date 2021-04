Gli Uccelli/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchock (oggi, 23 aprile 2021)

Gli Uccelli sarà trasmesso a partiredalle ore 16.25 di oggi, 23 aprile, su Rete 4. La pellicola, diretta dal maestro del thriller Alfred Hitchcock nel 1963, è in realtà tratta dall’omonimo romanzo scritto da Daphne du Maurier. Fu presentato al 16° festival di Cannes, e ancora oggi si configura come uno degli incassi più proficui del celebre regista. La sceneggiatura del film fu curata da Evan Hunter, mentre il film fu interamente prodotto da Alfred Hitchcock. Tra gli attori principali del cast troviamo Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy, e Suzanne Plashette, tutti grandi nomi che insieme contribuiscono a dare vita ad una pellicola che tiene col fiato sospeso fino alla completa risoluzione dell’enigma.

Fu un film in grado di far capire come anche la semplicità della natura potesse creare grandissima preoccupazione e terrore nel pubblico. Qui si mescolava la sua grande sapienza tra thriller ed horror.

Gli uccelli, la trama

Soffermiamoci sulla trama de Gli Uccelli. In un negozio di animali a San Francisco, la bella e giovane Melania Daniels è la figlia di un potente editore della città. All’interno del negozio entra anche l’avvocato Mitch Brenner, che inizialmente finge di scambiare Melania Daniels per una semplice commessa alla quale chiedere dei pappagallini da regalare alla sorella Caty in occasione del suo undicesimo compleanno. La figlia del ricco editore inizialmente si sente indispettita per essere stata scambiata per una commessa, ma successivamente si rende conto di essere alquanto affascinata dalla figura dell’avvocato. Decide quindi di stare al gioco, dicendo all’avvocato che in realtà in quel negozio non ci sono esemplari di questo genere; gli consiglia, dunque, di acquistare dei canarini.

L’avvocato, dopo questo iniziale battibecco, decide di andare via: tuttavia, Melania è rimasta decisamente affascinata dall’avvocato, e decide quindi di annotarsi su un foglio di carta la targa della sua automobile. Decide quindi di regalargli personalmente i due pappagallini. La ragazza si reca così personalmente presso l’appartamento dell’avvocato, ma non trovandolo decide di raggiungerlo presso il luogo dove è solito trascorrere il weekend in compagnia della madre e della sorellina. Una volta giunta sul posto con un motoscafo, Melania entra in casa direttamente dalla baia, e lascia sul letto la gabbia contenente i pappagallini. Mitch si accorge di questo regalo e prende l’auto per raggiungere la parte opposta della baia; mentre Melania spia la scena, però, viene improvvisamente attaccata da un gabbiano. L’avvocato decide di medicarla e di prendersi cura di lei, invitandola addirittura a cena; ella accetta con riluttanza, ma ben presto si renderà conto che quello che poteva sembrare all’apparenza un banale incidente si rivelerà essere solo l’inizio di una serie di strani eventi che si susseguiranno, fino a sfociare in un contesto di assoluta inquietudine e paura.

