“Gli UFO potrebbero avere origine extraterrestre”/ Mellon (ex 007 USA): “Troppi eventi che non comprendiamo”

Christopher Mellon, Vicesegretario alla Difesa per l’Intelligence sotto i presidenti degli Stati Uniti Bill Clinton e George W. Bush, ha parlato degli UFO sulle pagine del quotidiano francese Le Parisien, aprendo all’ipotesi che potrebbe esserci una qualche origine extraterrestre in parte dei fenomeni registrati. Il tema, infatti, è diventato sempre più centrale negli USA entrando, per la prima volta, nelle discussioni del Congresso.

Mellon sulla centralità della questione UFO spiega che “i piloti della Marina hanno convinto i senatori delle Commissioni Servizi Armati e Intelligence del Senato, con l’ausilio di video, che questi fenomeni sono reali e che ci sono intrusioni nel nostro spazio aereo” rendendola di fatto “una questione di sicurezza nazionale“. Negli anni passati, invece, il tema “veniva trattato con disprezzo ed era un’eresia parlarne in ambito governativo o accademico”, ma un contributo positivo all’analisi veritiera sulla questione degli UFO, secondo Mellon, l’ha dato “il dottor Avi Loeb di Harvard [che] ha iniziato a dargli credibilità”. In generale, “c’è una crescente consapevolezza a livello internazionale”, con il governo giapponese e alcuni paesi Sudamericani, oltre agli USA, che hanno iniziato a “prendere sul serio il problema“.

Mellon: “Gli UFO potrebbero essere di origine extraterrestre”

Passando, poi, alla questione strettamente legata agli UFO e alla loro natura, Mellon sostiene fermamente che sia credibile “l’ipotesi extraterrestre“. Sono, infatti, parecchi i “casi così straordinari e ben documentati per i quali non abbiamo una buona ipotesi alternativa, dati che riferiscono cose che non capiamo, che non possiamo spiegare e che superano di gran lunga le capacità di qualsiasi cosa fatta dall’uomo” che costringono “a considerare tutte le ipotesi”.

A sostegno dell’ipotesi extraterrestre degli UFO, oltre ai dati incomprensibili, secondo Mellon ci sono anche le dichiarazioni di David Grusch che, sotto giuramento, parlò di materiali di origine non umana in possesso degli USA. “So che è credibile”, sottolinea l’ex vice alla Difesa, “ha lavorato in posizioni in cui era a contatto con persone che avrebbero avuto accesso a questo tipo di informazioni [ed] è assolutamente sincero in ciò che crede”. Complessivamente, però, oltre alle sue opinioni ed ipotesi sugli UFO, Mellon auspica che il Congresso avvii veramente un’indagine approfondita, con una commissione che raccomandi “al Presidente di declassificare i documenti che il pubblico ha il diritto di conoscere”.

