GLI ULTIMI GIORNI DI TOLOMEO GREY/ La serie che il “cuore” in Samuel L. Jackson

Tolomeo Grey è un vecchio nero affetto da una grave forma di demenza senile. Abbandonato dalla famiglia, vive in condizioni assai precarie in un piccolo appartamento, dove sopravvive accumulando cartacce e sporcizia e mangiando fagioli in scatola. Lo assiste Reggie, un lontano nipote che va di tanto in tanto a trovarlo e che lo accompagna ogni mese in banca a ritirare la sua misera pensione. Tolomeo ha difficoltà a ricordare ogni cosa, ma in particolare le persone e con Reggie ha creato su una parete un album con foto e nomi, che dovrebbe mettere il vecchio al riparo di malintenzionati che potrebbero introdursi in casa per derubarlo.

Dopo diversi giorni trascorsi in solitudine in attesa di Reggie, bussa alla porta di Tolomeo un altro nipote che, dopo essere riuscito a farsi riconoscere, lo accompagna in una casa dove si sta svolgendo un funerale. Tolomeo al contrario vaga tra le persone pensando che sia una festa. Scopre solo per caso che in realtà sta partecipando proprio al funerale di Reggie, il suo unico e fidato nipote, ucciso per strada apparentemente senza un particolare motivo. Nella stessa occasione conosce la giovane Robyn con cui stabilisce subito un buon rapporto. Robyn ha bisogno di un posto letto e pensa di chiedere ospitalità a Gray. Scoperto lo stato reale in cui vive il vecchio, si adopera per ripulire l’appartamento e riattivare le condizioni minime per abitarvici. Riesce anche a convincere “zio” Tolomeo a riprendere le cure.

È proprio grazie all’incontro con il dottor Rubin e ai suoi farmaci sperimentali che Tolomeo riconquista – anche se per periodi molto brevi – i suoi ricordi e la lucidità. Tolomeo allora decide di accettare di sottoporsi al trattamento come cavia e di utilizzare al meglio questa opportunità offerta dalla scienza. Ha troppo bisogno di ricordare la sua vita, le cose che ha lasciato in sospeso, il suo amore per Sersie. Riacquistare i suoi ricordi lo aiuta anche a indagare sugli assassini dell’amato nipote e a regolare qualche conto sospeso con il suo passato.

Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey è tratto dall’omonimo best-seller di Walter Mosley ed è stato prodotto da Apple Tv+. I primi tre episodi sono già disponibili, l’uscita degli altri tre è programmata per i prossimi venerdì. Protagonista assoluto è il premio Oscar Samuel L. Jackson. L’attore preferito di Spike Lee e di Quentin Tarantino detiene ancora il record di incassi per numero di spettatori, avendo partecipato – da Pulp Fiction in poi – a oltre 70 film e contando su numerose altre apparizioni di successo. La sua interpretazione del vecchio Tolomeo è il cuore della serie e da sola è una buona ragione per programmarne la visione. Accanto al vecchio Grey meritano una citazione particolare anche i giovani Omar Benson Miller (Shall We Dance?, CSI: Miami) nei panni del nipote Reggie e la bravissima Dominique Fishback (Show Me a Hero, Judas and The Black Messiah) che interpreta Robyn. Jackson e Mosley stanno già lavorando insieme alla versione cinematografica dello stesso testo.

