Gli uomini della terra selvaggia, Rete 4/ Pronti per un western d’antan?

Gli uomini della terra selvaggia riempie il secondo pomeriggio su Rete 4 di oggi, 29 agosto 2021. Si tratta di un classicone del Western d’antan, una pellicola dal titolo originale ‘The Badlanders’ che sicuramente piacerà agli aficionados del genere. L’inizio è fissato per le ore 17,00, un film prodotto nel 1958 da Arcola Pictures e Metro-Goldwyn-Mayer che curerà anche la distribuzione internazionale.

Pane, amore e..., Rai 3/ Il terzo episodio della saga con Vittorio De Sica

Regista del film Delmer Daves, un avvocato che scoprendo prima il teatro, poi il cinema, abbandonerà la legge, intesa come avvocatura, per dedicarsi all’arte della celluloide e si specializzerà proprio in Western lasciando alcune tracce indelebili nel genere. Tra queste ‘L’amante indiana (Broken Arrow)’, ‘Il figlio del Texas (Return of the Texan)’, ‘L’albero degli impiccati (The Hanging Tree)’, ‘Quel treno per Yuma (3:10 to Yuma) ‘, un regista che visse la sua carriera sempre al fianco di quei Cowboy che rappresentarono a lungo l’immaginario collettivo degli americani, nessun revisionismo storico, solamente pellicole classiche dove la giustizia passava, come d’altronde è oggi, sul senso privato del cittadino allora armato di Colt e Winchester.

Passaggio a Nord-Ovest, Rete 4/ Un film cult d'altri tempi

Protagonista de ‘Gli uomini della terra selvaggia’, un attore che nel Western è di casa: Alan Ladd, protagonista di tante pellicole non solo tra pianure e cactus, vacche e belle signorine nei saloon, ricordato ancora oggi per lungometraggi come ‘Signorine, non guardate i marinai (Star Spangled Rhythm)’, ‘La montagna dei sette falchi (Red Mountain)’, ‘Le giubbe rosse del Saskatchewan (Saskatchewan)’, ‘L’uomo che non sapeva amare (The Carpetbaggers)’.

Al suo fianco una vecchia gloria del cinema stellestrisce, Ernest Borgnine che vinse anche un Oscar, nel 1955 con ‘Marty, vita di un timido (Marty)’, film che portò in bacheca anche una Palma d’Oro, un attore che non possiamo dimenticare ricordandolo in ‘L’estate della diciassettesima bambola (Summer of the Seventeenth Doll)’, ‘Vivere da vigliacchi, morire da eroi (Chuka)’, ‘Quella sporca dozzina (The Dirty Dozen)’, a fine carriera anche nel cinema italiano con ‘La cura del gorilla’ diretto da Carlo Sigon, film nel quale Borgnine recita al fianco di Claudio Bisio.

Un incontro per la vita, Canale 5/ Una pellicola deliziosa e brillante

Gli uomini della terra selvaggia, la trama del film

E ora andiamo a guardare la trama de Gli uomini della terra selvaggia. Van Hoek (detto l’Olandese’) e MacBain tornano nella città nella quale furono arrestati anni prima, motivo per il quale hanno scontato un periodo di carcere. Perché tornare dove sono già stati pizzicati dallo sceriffo locale? Perché in Prescott è forse possibile, in una miniera, una grande filone d’oro e la città mineraria potrebbe tornare ad essere la fonte della loro ricchezza se troveranno di nuovo quella grotta e quell’oro unite ad una cava d’estrazione primaria, mentre il filone si troverebbe celato in una vecchia galleria ora in disuso. L’idea è tanto semplice quanto complicata: minare la galleria principale, quella dove ancora avvengono estrazioni minerarie, per giungere da un lato più comodo nella galleria nella quale è presumibile ci sia una grande abbondanza di metallo dorato, un rischio che per i due vale la pena correre.

Occorre però molto denaro per finanziare la missione, ben centomila dollari, una cifra folle per l’epoca, ma le promesse di centinaia di migliaia di dollari divengono il chiodo fisso per la coppia che tenta in tutti i modi di farsi finanziare dal signor Lounsberry, un ricco locale che acquisterebbe sicuramente l’oro se estratto, ma non ha nessuna intenzione di anticipare le spese per l’acquisto di dinamite e altre strumentazioni per la ricerca del metallo. Lounsberry non ne vuole sapere di anticipare denaro ma vuole quell’oro e si mette alle calcagna del duo per capire quando e come estrarranno quell’oro, ma i due fuorilegge sono altrettanto, se non di più, astuti e si alleano con un terzo uomo che garantisce la possibilità di fuggire con tutto l’oro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA