Gli uomini della terra selvaggia, film su Rete 4 diretto da Delmer Daves

Domenica 9 febbraio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:55, la pellicola di genere western intitolata Gli uomini della terra selvaggia.

Questo lungometraggio datato 1958 si ispira al romanzo del 1949 Giungla d’asfalto scritto da W. R. Burnett ed è il remake dell’omonima pellicola uscita nel 1950 con la regia di John Huston.

In questa occasione, invece, il film è diretto dal film maker Delmer Daves, regista molto apprezzato durante gli anni ’50 proprio per i suoi progetti cinematografici di genere western, tra cui L’amante indiana (1950), Rullo di tamburi (1954) e L’ultima carovana (1956).

I due protagonisti del film Gli uomini della terra selvaggia sono interpretati dall’attore statunitense Alan Ladd, interprete ricordato per il suo lungo sodalizio artistico con la collega Veronica Lake in diversi film di genere noir, e dall’attore di origini italiane Ernest Borgnine, che aveva già lavorato con il regista in Demetrio e i gladiatori (1954) e Vento di terre lontane (1956).

Nel cast del film Gli uomini della terra selvaggia anche Katy Jurado, Barbara Baxley, Kent Smith, Robert Emhardt, Claire Kelly, Ford Rainey, Gregg Barton e Nehemiah Persoff.

La trama del film Gli uomini della terra selvaggia: un classico della “corsa all’oro”

Gli uomini della terra selvaggia racconta la storia di due ex criminali, Van Hoek (Alan Ladd) e MacBain (Ernest Borgnine) che, dopo avere scontato la loro pena presso l’istituto detentivo di Yuma, decidono di ritornare nella cittadina mineraria di Prescott, dove anni prima erano stati arrestati prima di poter mettere le mani su un importante giacimento aureo.

Il luogo è molto difficile da raggiungere, poiché si trova sul fondo di un pozzo molto profondo, ma che è possibile raggiungere attraverso una galleria.

Il loro obiettivo è chiaro: raccogliere quanto più oro possibile e diventare immensamente ricchi vendendolo ad un imprenditore di nome Lounsberry (Kent Smith).

Quest’ultimo, però, tenta di imbrogliarli facendosi dare il prezioso minerale prima di avere messo insieme il denaro necessario per pagarli.

I due protagonisti, avendo intuito l’inganno, decidono così di fuggire dalla città con l’oro che hanno recuperato, ma si troveranno a dover seminare gli scagnozzi di un certo Comanche (Anthony Caruso), avversario di vecchia data di MacBain. Riusciranno i due uomini ad avere salva la vita e a godersi il loro oro?