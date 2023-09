Glifosato approvato in UE? Verdetto a ottobre/ Francia fondamentale per fermare l’iter: cosa dice la scienza

Il glifosato è l’erbicida più usato a livello mondiale per eliminare le piante indesiderate in agricoltura e nella gestione del verde pubblico da oltre 50 anni. Il suo impiego è però aumentato notevolmente con la diffusione delle colture OGM come riportano alcune associazioni ‘green’, le quali sono state modificate geneticamente per resistere a questo erbicida. È però risaputo come questa sostanza sia molto inquinante, andando ad intaccare le biodiversità, oltre ad essere considerato un possibile cancerogeno per gli esseri umani. In queste settimane gli Stati dell’UE dovranno decidere se il glifosato potrà essere ancora usato in Europa o vietato. L’autorizzazione per l’impiego di questo erbicida infatti scadrà a dicembre 2023. E nel novero dei paesi europei chiamati ad esprimersi, la posizione della Francia sarà quella che costituirà l’ago della bilancia.

Bagno rumoroso provoca menomazione dell’integrità psico-fisica/ La sentenza: l'inquilino va risarcito

Il voto è atteso per ottobre, e se l’autorizzazione passasse significherebbe che il glifosato potrà essere utilizzato per i prossimi 15 anni. Ma quali sono i pronostici al riguardo? Mentre l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) si è detta favorevole al rinnovo dell’autorizzazione di questo prodotto utilizzato in molti pesticidi, e a sua detta non pericoloso né per l’ambiente né per la salute umana, dall’altro lato la partita si giocherà proprio tra i pasei dell’Ue, il cui voto avrà un peso diverso a seconda delle dimensioni della popolazione. E così mentre la Germania ha già dichiarato di astenersi, Parigi potrà avere un ruolo importante nel fermare questo erbicida.

Million Day, i numeri vincenti/ Estrazione di oggi 13 settembre 2023: quali sono le cinquine?

COSA DICE LA SCIENZA SUL GLIFOSATO

La vicenda ha fatto scattare l’allarme di alcune ONG che, rifacendosi agli studi scientifici, hanno voluto rimarcare la tossicità del glifosato. Come apprendiamo su L’Humanité infatti, François Veillerette, portavoce di ‘Future Generations’, ha affermato: “Nelle loro valutazioni le agenzie di regolamentazione europee ignorano alcuni effetti importanti o intere aree della letteratura scientifica“. A dimostrazione di ciò, l’ONG ha confrontato l’approccio dell’EFSA con un’analisi dello stato delle conoscenze sulla questione pubblicata nel 2021 dall’Inserm, un istituto pubblico classificato tra i migliori al mondo.

Inondazioni in Libia, stimati 20.000 morti/ Nazioni Unite: "Calamità di proporzioni epiche"

La ricerca scientifica avrebbe in particolare rivelato sei effetti tossici che l’agenzia europea ha ignorato o minimizzato. Sulla questione se il glifosato sia un interferente endocrino gli scienziati rispondono positivamente evidenziando l’impatto sulla funzione riproduttiva, ma l’agenzia europea afferma che mancano prove convincenti. Stesso discorso anche per l’alterazione dello sperma, che è stata dimostrata da studi su ratti e topi, o il rischio di interruzione genica. Alcune questioni, evidenziate ancora una volta dalla ricerca, non sono state nemmeno studiate dall’EFSA, come l’effetto sul microbiota, sulla base del fatto che non esisteva un quadro normativo per farlo, o perché gli studi non erano stati condotti su animali vicini all’uomo. Alla luce di tutto ciò sorge spontaneo quindi chiedersi perchè tutti questi studi non siano stati presi in considerazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA