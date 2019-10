Globe Soccer Awards 2019/ L’elenco dei finalisti: Ronaldo, Allegri, Tare, Raiola…

Sono stati resi noti i finalisti del Globe Soccer Awards, riconoscimento che va ai migliori calciatori, e non solo, dell’anno solare che volge alla conclusione. Il grande evento, giunto alla sua undicesima edizione, si terra il prossimo 29 dicembre, e lo scenario sarà come al solito Dubai, negli Emirati Arabi. Non mancano le conoscenze italiane nella lista dei possibili vincitori, fra cui Cristiano Ronaldo, immancabile, ma anche Allegri, Raiola e altri. Ma andiamo con ordine, iniziando ad elencare i premi che verranno assegnati. Il più ambito è ovviamente quello di “calciatore dell’anno”, ma da quest’anno si raddoppia, con un premio riservato anche alla migliore calciatrice dell’anno 2019. Non mancherà poi il titolo di miglior tecnico, quello di miglior dirigente, di miglior club, del giovane più interessante, e infine, del miglior procuratore.

GLOBE SOCCER AWARDS: L’ELENCO COMPLETO DEI FINALISTI IN LIZZA

Per quanto riguarda il premio di miglior allenatore, oltre a Cristiano Ronaldo e a Lionel Messi, troviamo Mohamed Salah, Sadio Mané, Alisson e Virgil van Dijk, tutti protagonisti con il Liverpool campione d’Europa. Le calciatrici in lizza per il premio di “best” sono invece la brasiliana Marta Da Silva, la norvegese Hegerbert, le americane campionesse del mondo, Alex Morgan e Megan Rapinoe, l’inglese Bronze, l’olandese van Veenendaal (unico portiere in lizza fra le donne), e infine, la francese Henry. Fra i migliori rookie in circolazione, invece, spiccano Joao Felix e Sancho, stelline rispettivamente di Atletico Madrid e Borussia Dortmund, ma anche il gioiello norvegese Haaland, che sta segnando gol a ripetizione in campionato e in Champions con il Salisburgo, con l’aggiunta di Ansu Fati del Barca e la stella del Leverkusen, Havertz. A livello di tecnici, invece, troviamo l’ex Juventus Allegri, in compagnia di Klopp, Ten Hag dell’Ajax, Fernando Santos, ct del Portogallo, e Djamel Belmadi, ct dell’Algeria campione d’Africa. I tre club prescelti sono il Liverpool, l’Ajax e il Lione, mentre l’elenco dei migliori direttori sportivi è composto da Igli Tare, Andrea Berta (Atletico), Michael Edwards del Liverpool, Abidal del Barcellona, e Overmars dell’Ajax. Infine i tre agenti, Mino Raiola, Federico Pastorello e il potentissimo Jorge Mendes.

