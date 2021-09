Gloria 2, ci sarà?/ Anticipazioni seconda stagione: “Nessun sequel”

Questa sera, martedì 7 settembre, va in onda l’ultima puntata di “Gloria”, la serie francese con protagonista l’attrice francese Cécile Bois, già volto di “Candice Renoir”. In Francia la serie ha riscosso ottimi risultati, sia per quanto riguarda la critica sia per gli ascolti. Audrey Fournier, giornalista del quotidiano Le Monde, ha scritto: “La serie sta andando decisamente meglio delle altre grazie all’energia di Cécile Bois, particolarmente a suo agio in questa miniserie poliziesca su una crisi di coppia”. Per quanto riguarda gli ascolti “Gloria” ha raggiunto il picco di 30,2% di share e 6,2 milioni di telespettatori, senza mai scendere sotto il 26,4% di share. In Italia la serie si è stabilizzata intorno all’11% di share. Stando a questi risultati ci sarà la seconda stagione di “Gloria”?

Gloria: ci sarà la seconda stagione?

“Gloria” è stata concepita come miniserie, ma secondo “AlloCiné” sarebbe strano se TF1 decidesse di non scommettere ancora su un prodotto che è andato così bene. I presupposti per una seconda stagione di “Gloria” ci sarebbero tutti, ma la protagonista Cécile Bois ha raffreddato gli entusiasmi dei fan francesi, in un’intervista a TéléStar: “Non penso ci sarà una seconda stagione. A un certo punto se n’è discusso, ma la casa di produzione non è d’accordo a realizzare sequel che siano frutto di occasioni legate agli ascolti piuttosto che a delle convinzioni proprie. Se si fosse deciso di fare una seconda stagione, l’avrei fatta”. Insomma sembra proprio che i fan della miniserie francese, adattamento della serie gallese “Keeping Faith”, dovranno rassegnarsi a vedere questa sera, martedì 7 settembre, la conclusione delle vicende di Gloria e della sua famiglia.

