Gloria Battiston eliminata a Bake Off Italia 2021/ La 18enne via alla seconda puntata

Chi è l’eliminato della nuova puntata di Bake Off Italia 2021? La scorsa settimana ha avuto il via la nuova edizione dell’amato talent culinario di Real Time che annovera nel suo cast Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara e che vede alla conduzione Benedetta Parodi. Oggi, 10 settembre, ci attende la seconda puntata che vedrà nuove eliminazioni. Da quest’anno, lo show è disponibile su Discovery+, piattaforma in cui alcuni programmi sono disponibili a pagamento. Ciò vuol dire che spesso le nuove puntate sono rese disponibili sulla piattaforma prima dell’uscita in chiaro.

Vale anche per Bake Off che vede disponibile sulla piattaforma streaming in anteprima la seconda (e anche la terza) puntata di questa nona stagione, visibile però soltanto per gli abbonati (dunque, a pagamento!). La visione in anteprima ci svela già chi sarà l’eliminato di questa puntata: si tratta di Gloria Battiston.

Chi è Gloria Battiston di Bake Off Italia 2021

Ma chi è Gloria Battiston, l’eliminata della seconda puntata di Bake Off Italia 2021? È tra le più giovani di questa edizione: ha 18 anni ed è originaria di Venezia. La sua scheda ci svela che: “La pasticceria è il suo sogno e vuole partecipare a Bake Off Italia per dimostrare ai genitori che la sua è una passione reale. Ha fatto nuoto a livello agonistico e ammette di essere molto competitiva.” Gloria “è una studentessa cresciuta con uno scopo ben preciso: realizzare dolci.” Peccato che il suo percorso a Bake Off si sia concluso troppo presto.

