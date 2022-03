Gloria Bellicchi, chi è la compagna di Giampaolo Morelli e figli/ “Lei è eccezionale”: l’amore nato sul set

Ospite a Domenica In accanto al collega Marco Giallini, sarà di scena Giampaolo Morelli che sarà in studio per presentare la pellicola “C’era una volta il crimine”, diretta da Massimiliano Bruno e da poco nelle sale.

Ma cosa sappiamo di uno dei due interpreti principali del film che potrebbe dare una notevole scossa agli incassi al botteghino in un periodo di magra? Andiamo con ordine: Giampaolo Morelli, 47enne attore originario di Napoli, ma anche sceneggiatore e conduttore televisivo, che deve la sua fama per via della fiction dedicata all’ispettore Coliandro, è legato sentimentalmente oramai da diversi anni a Gloria Bellicchi, attrice conosciuta proprio sul set della fortunata fiction Rai. I due stanno oramai assieme dal lontano 2010, anche se pare che il ‘galeotto’ colpo di fulmine risalga all’anno prima: da allora Giampaolo e Gloria non si sono più lasciati e nel frattempo, anche se non sono convolati a giuste nozze, sono diventati genitori di due figli, venuti alla luce rispettivamente nel 2013 e nel 2016.

Originaria di Parma, dove è nata nel 1979, e già reginetta di Miss Italia dove conquistò l’ambito scettro nel 1998, Gloria Bellicchi è stata una modella e successivamente un’apprezzata attrice che, dopo essere stata sposata per meno di due anni con l’avvocato romano Andrea Prosperi, da cui si è separata, ha trovato l’amore grazie proprio al lavoro. Infatti, è grazie a una puntata del 2009 de “L’ispettore Coliandro” che Gloria e Giampaolo si sono conosciuti: da allora tuttavia la diretta interessata si è allontanata dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia. Infatti dopo essere diventata mamma prima di Gianmarco (2013) e tre anni dopo del secondogenito Piermaria, la Bellicchi ha deciso di vivere stabilmente a Roma e pare che non abbia alcun profilo social.

Insomma, una vita da mamma lontano dai riflettori anche per tutelare la privacy dei suoi figli e un allontanamento dalle scene che però è stato interrotto di recente: nel 2021, infatti, la Bellicchi è comparsa nel cast di “Yara”, pellicola diretta da Marco Tullio Giordana e incentrata sull’omicidio della giovane Yara Gambirasio, dove l’attrice veste i panni di Marita Comi, moglie di Massimo Bossetti. “Una donna fenomenale, cui affidarmi e affidare i nostri bambini” ha avuto modo di dire di lei Morelli durante una intervista a “Nuovo TV”. Non solo: pare infatti che dopo il loro primo incontro sul set di “Coliandro”, Giampaolo e Gloria si siano persi di vista dato che erano ancora entrambi legati sentimentalmente. Poi, si ritrovano dopo un po’ di tempo: “Io sono libero, e tu?” chiede l’attore a Gloria. Non lo sapevano, ma era l’inizio di una storia d’amore che ha permesso loro di lasciarsi alle spalle amarezze sentimentali e professionali e che dura ancora oggi…

