Gloria e Fabio, Uomini e Donne/ “C’è stato un bacio”: Riccardo s’intromette e…

Gloria, nuova conoscenza con Fabio

Dopo essere uscita con Riccardo Guarnieri e aver provato a far funzionare le cose, senza riuscirci, Gloria ha deciso di voltare definitivamente pagina uscendo con Fabio, un cavaliere del parterre. “Siamo uscite tre volte e c’è stato un bacio”, racconta la dama che, poi, svela di avere dei dubbi sulla sincerità di Fabio. Gloria, infatti, racconta di essere stata insospettita da uno stato whatsapp di Fabio con una canzone d’amore di Raf.

Gianni Sperti attacca Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne/ "Non puoi chiedere a Ida…"

Il cavaliere spiega di averlo fatto spontaneamente puntualizzando di non aver dedicato la canzone a nessuno. Gloria, però, ammette di avere dei dubbi e anche Tina Cipollari concorda con la dama. Nonostante i dubbi, Gloria decide di continuare ad uscire con Fabio che ribadisce di non avere nulla da nascondere.

Gloria e la richiesta di Riccardo Guarnieri

Riccardo Guarnieri prova a convincere Gloria a concedergli un’altra possibilità. “Non ho mai cercato Mariagrazia, lei sì per quello che c’è stato”, spiega il cavaliere pugliese. Gloria, però, rifiuta di uscire ancora con lui preferendo continuare a frequentare solo Marco. Durante la conversazione tra Gloria e Riccardo, poi, s’intromette anche Ida Platano la quale fa notare al cavaliere come Gloria sia tornata nei suoi pensieri dopo l’arrivo di Fabio.

Anche Tina Cipollari è convinta che Riccardo non sia realmente interessato a Gloria, ma cerchi di tenere legate a sè le dame. Gloria, però, pur avendo provato un forte interesse per il cavaliere pugliese, sceglie di non riaprirgli la porta.

