Tra le coppie che hanno deciso di lasciare Uomini e Donne vista la chiusura del programma per la pausa estiva ci sono Guido e Gloria Nicoletti, i quali non si frequentavano da molto tempo ma in men che non si dica hanno preso la decisione di uscire insieme dal programma di Maria De Filippi. Eppure, nelle ultime ore stanno spuntando non pochi dubbi sui due, e addirittura si pensa ad una finzione costruita ad hoc dati alcuni strani segnali apparsi dai social.

Non troppo convinti, Gloria e Guido hanno deciso di uscire insieme dal programma: “Ti avevo proposto di frequentarci fuori dal programma e mi hai parlato di settembre. Se fossi stato davvero preso da me, saresti tornato in studio per chiedermi di uscire insieme”, ha detto il cavaliere appena dopo essere rientrato in studio dopo un presunto abbandono. Gloria, dal canto suo, ha voluto provare a mettersi in gioco uscendo dal dating show per provare a vedere se il loro amore possa decollare. Ma passiamo a scoprire cosa non convince i fan di Uomini e Donne e perchè ci sono grandi sospetti sui due.

Gloria Nicoletti e Guido si sono lasciati? Le voci dopo Uomini e Donne

Il primo indizio che fa pensare che l’amore tra Gloria Nicoletti e Guido sia già finito sta nel fatto che la dama ha scritto un messaggio di ringraziamento su Instagram rivolgendosi ai suoi fan, ma nelle sue parole non spunta il nome del cavaliere. Non solo, la donna ha poi ripreso in mano i social dicendo di avere il desiderio di fare un pellegrinaggio, una frase ironica che lascia intendere che al momento nella sua vita c’è un po’ di tensione, forse proprio sotto il punto di vista amoroso.

Anche Guido è sembrato indeciso dopo l’uscita da Uomini e Donne. Inizialmente aveva pubblicato una foto con Gloria Nicoletti, rimossa poco dopo senza un apparentemente motivo. Insomma, al momento non sembra ci siano buone notizie riguardo alla coppia, una delle tante che questo mese ha abbandonato il programma. Che sia stata una scelta un po’ azzardata per approfittare della chiusura imminente di Uomini e Donne? Secondo i fan Guido e Gloria potrebbero aver mentito a tutti solo per popolarità. Cosa ne pensate?