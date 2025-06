Uomini e Donne, Gloria e Guido sono tornati insieme! Ritorno di fiamma per la coppia del Trono Over: l’annuncio

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi adesso è arrivato l’annuncio ufficiale: Gloria e Guido di Uomini e Donne sono ritornati insieme! Gloria Nicoletti e Guido Ricci sono stati i protagonisti della scorsa edizione del dating show di Canale 5, e dopo una conoscenza contrassegnata da alti e bassi i due hanno deciso di lasciare insieme il programma come coppia. Tuttavia nel giro di pochi giorni qualcosa si è rotto ed i due si erano lasciati in modo brusco.

Negli ultimi giorni si è parlato di un riavvicinamento tra Gloria e Guido di Uomini e Donne ed adesso è arrivata la conferma ufficiale: i due sono ritornati insieme. Ad annunciarlo è stata la stessa coppia in un modo tanto semplice quanto eloquente: hanno pubblicato su Instagram una foto insieme, visibile in apertura dell’articolo, segno inequivocabile che tra i due è tornato il sereno. Gloria Nicoletti e Guido Ricci nei scatti mostrati sui social appaiono felici e spensierati in macchina mentre si godono la compagnia reciproca. Insomma per la coppia nata nel Trono Over di Uomini e Donne è ritorno di fiamma.

Gloria e Guido di Uomini e Donne, dalle accuse di finzione al ritorno di fiamma

Il percorso di Gloria e Guido a Uomini e Donne è stato tutt’altro che rose e fiori. Sin da subito è nata una simpatia tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci con il cavaliere che ha ammesso di essere innamorato di lei, frasi importanti che la dama ha preso con le pinze. Tuttavia quando la dama gli ha chiesto di uscire lui ha tentennato e tra i due c’è stata una dura discussione. In seguito si sono chiariti ed hanno deciso di frequentarsi fuori dal programma ma anche questa volta tra i due è durato poco con la dama che ha accusato il cavaliere di essere ‘finto e furbo’. Da allora alcuni hanno anche insinuato che i due avessero finto tutto il tempo, e dopo una scambio e frecciate sui social adesso tra i due c’è stato il ritorno di fiamma: Gloria e Guido di Uomini e Donne sono tornati insieme.