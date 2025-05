E’ giunta al capolinea la storia tra Gloria e Guido dopo Uomini e donne. La coppia, che sembrava aver imboccato la strada dell’amore, ha annunciato la rottura in queste ore, anche se molti fan della coppia ancora stentino a credere a quanto realmente accaduto. In una intervista concessa a Lollo Magazine, la donna ha confermato la fine della storia, puntando il dito contro alcuni degli atteggiamenti dell’uomo:

“Come hai potuto vedere da fuori, dalle ultime puntate c’erano un po’ di incertezze comportamentali di Guido. Automaticamente, si sono rinfacciati dei discorsi inerenti a questo ballo che lui ha rivisto (la puntata) e da lì c’è stato un litigio che è andato a sfociare in dei racconti che hanno scaturito in me una reazione e c’è stata dunque questa litigata. Non si capisce bene se lui vuole risolvere o no. Sta di fatto che io non l’ho più rivisto” ha rivelato Gloria attaccando Guido e i suoi comportamenti in seguito all’esperienza nel programma. Vedremo se arriverà anche una controreplica da parte dell’uomo.

Gloria e Guido, come stanno le cose dopo Uomini e donne?

Sempre ai microfoni dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, Gloria ha rivelato altre amare verità su Guido, lasciandosi andare a qualche sfogo. “È rimasta una situazione un po’ in standby, è normale che ci tengo perché mi sono data un’opportunità. Sono uscita dal programma proprio perché gli ho creduto anche se dopo due giorni dire che è innamorato di me, mi sembrava strano. Anche perché una persona guarda i fatti e non le parole, nei fatti ha fatto ben poco”.

Conferme di una difficoltà ormai evidente, ma allo stesso tempo Gloria non ha escluso la possibilità di ricucire, preferendo darsi del tempo: “Sono tanti giorni che non lo vedo tra la distanza e impegni vari. Devo parlare con lui e definire bene il tutto”.

