Uno dei nomi iconici del mondo dello spettacolo italiano è quello di Gloria Guida, una delle attrici iconiche della commedia sexy all’italiana. Sogno degli spettatori, che per anni hanno guardato i suoi film sognando con il suo fisico sensuale e il suo sguardo ammiccante, Gloria Guida è stata il desiderio erotico di milioni di italiani. Classe 1955, Gloria Guida ha cominciato la sua carriera come cantante in un locale della riviera romagnola che gestiva suo papà. La sua bellezza, però, non è passata inosservata e ben presto per lei è arrivato il mondo del cinema.

Prima ancora, però, Gloria ha fatto strada nel mondo della musica, sfiorando anche il Festival di Sanremo nel 1973. Dopo aver abbandonato la carriera da cantante, Gloria ha intrapreso la strada della recitazione, come attrice di film erotici. Nei primi anni della sua carriera, è stata impegnata in pellicole che raccontavano le storie di adolescenti che con il sesso rompevano la noia. Ha spesso interpretato poi ruoli di prostitute, di ragazze liceali e così via. In poco tempo, con il gran numero di pellicole nelle quali ha recitato, Gloria Guida è riuscita a farsi amare dagli italiani, diventando per loro un vero e proprio sogno.

Gloria Guida, chi è: “Ecco perché ero uscita di scena”

Dopo essere stata a lungo protagonista della commedia sexy all’italiana degli anni ’70 e ’80, Gloria Guida negli ultimi anni ha recitato in una serie di commedie. Ancora, di recente, ha preso le redini del programma “Le ragazze” che racconta la storia di donne che hanno fatto, nel loro piccolo, la rivoluzione. Parlandone a “Il Giornale”, la Guida ha spiegato: “È per me una seconda vita, una seconda possibilità. Ero uscita di scena, niente mi entusiasmava. Invece questo programma è molto coinvolgente”. Una seconda chance, dunque, per l’attrice, che ha deciso di rimettersi in gioco con un progetto nel quale crede fortemente.