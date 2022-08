Gloria Guida concorrente a Ballando con le Stelle?/ Colpo grosso di Milly Carlucci…

Gloria Guida concorrente di Ballando con le stelle? L’indiscrezione

Gloria Guida a Ballando con le Stelle? La moglie di Johnny Dorelli potrebbe essere una delle concorrenti della prossima edizione del talent show di Raiuno. Sembra infatti che Milly Carlucci la stia corteggiando e che farebbe qualsiasi cosa pur di averla nel cast. Per lungo tempo l’attrice ha scelto di dedicarsi solo alla famiglia restando lontana dalla televisione. In questo periodo però i più importanti show televisivi se la stanno contendendo ma in particolare Milly non vorrebbe mollare la presa. Sul Settimanale Oggi si legge che a breve Gloria Guida riceverà una proposta a cui non potrà rinunciare. Non sappiamo se Gloria Guida accetterà la proposta anche se in molti sperando di vederla danzare a Ballando con le stelle.

"Nozze Dorelli-Guida diverse da come le raccontano"/ Ex sindaco: "Nessuno li vide..."

Gloria a 66 anni conserva inalterata la sua bellezza tanto da essere una delle donne più amate dal pubblico televisivo. Di recente, Gloria ha rilasciato un’intervista interessante al Corriere della Sera in cui ha parlato anche del marito Johnny Dorelli 66 anni lei, 85 lui, stanno assieme dal 1979, hanno una figlia, Guendalina, e sono i protagonisti di una delle storie d’amore più longeve e chiacchierate dello spettacolo italiano. Il segreto della loro longevità? E’ stata Gloria a rivelarlo: “Nei momenti di difficoltà, siamo sempre rimasti uniti, parlando, chiarendoci”.

Gloria Guida e Johnny Dorelli/ “Differenza d’età oggi pesa, tradimenti? Sospettato…”

Gloria Guida e Johnny Dorelli, un amore di alti e bassi: “Restare uniti è stato complicato ma…”

Gloria Guida ha sospettato che Johnny Dorelli potesse tradirla. La donna lo ha confidato durante un’intervista al Corriere della Sera: “L’ho pensato, a volte, come credo che lui lo abbia pensato di me”. Il rapporto con Johnny Dorelli è stato fatto di alti e bassi. E’ stato difficile per Gloria restare uniti soprattutto nei momenti più complicati ma i due hanno superato insieme anche gli ostacoli: “Con alti e bassi. Non è stato sempre tutto bello. Lui era un uomo che piaceva, faceva tournée sei mesi all’anno e io mi trovavo a casa con la bambina e il papà che si vedeva solo il lunedì, quando i teatri sono chiusi. Restare uniti è stato complicato, ma ho sempre saputo che amava solo me“, rivela.

Gloria Guida: "Mio marito Johnny Dorelli mi stava antipatico"/ "Era presuntuoso..."

Quali sono i motivi per cui litigavano? Gloria Guida ha spiegato che avveniva perlopiù per sciocchezze: “Litigare e fare pace tiene vivo il rapporto. Sbattersi la porta in faccia e piano piano riaprirla fa bene. Litigavamo per sciocchezze: perché anche in vacanza lui era sempre al telefono o perché io ero gelosa”. A proposto di gelosie, la cosa è stata reciproca ma con una differenza: “Anche lui lo è stato di me, ma per orgoglio non l’ha mai ammesso”, ha spiegato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA