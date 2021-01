Gloria Guida torna in tv come ospiti di “Affari Tuoi Viva gli sposi“, il programma condotto da Carlo Conti e trasmesso sabato 9 gennaio 2021 in prima serata su Rai1. L’attrice è legata da tantissimi anni a Johnny Dorelli, uno dei pilasti dello spettacolo italiano. Un amore importante che la conduttrice e attrice ha raccontato così dalle pagine de Il Giornale: “stiamo insieme da 40 anni. Quando l’ho conosciuto era nel pieno della sua attività artistica e stargli dietro non è stato facile nonostante la differenza ventennale di età. Un periodo frenetico, abbiamo fatto teatro, prosa. Per un po’ ho continuato anche io, poi mi sono dedicata alla famiglia perché non mi piaceva l’idea di delegare a qualcuno l’educazione di Guendalina, che ho seguito fino alla scuole medie”.

L’attrice ha così scelto la figlia e la famiglia dicendo no anche a diverse proposte lavorative importanti: “ho rifiutato diverse opportunità, ma dopo qualche anno sono stata contattata da Patrizia de Santis, la mia agente, che ha cercato di convincermi a ritornare sul palcoscenico, ma in modo felpato”. Attrice di successo, Gloria Guida ha segnato la cosiddetta commedia sexy all’italiana recitando in film cult come “La ragazzina” e “La minorenne”: ” icona sexy di un tipo di commedia ridanciana in cui non c’è mai stato niente di sporco e tutto veniva realizzato in maniera leggera. Quando mi rivedo ho nostalgia di quella giovinezza e mi dico che, forse, avrei potuto fare qualche “doccia” in meno davanti alla cinepresa. Non rinnego nulla e sono felice della mia carriera”.

Gloria Guida: “Edwige Fenech? Mai stata competizione”

Non solo, Gloria Guida ha anche ricordato le scene di nudo che l’hanno vista diventare negli anni ’70 ed ’80 una delle icone sexy della commedia italiana. “Sono sempre state scene velate” – ha precisato l’attrice – “la donna in doccia era un classico, così come l’inquadratura dal buco della serratura. Faceva tutto parte di quei racconti in cui non c’erano situazioni volgari. Ma siamo in un’altra epoca, allora c’era più pudore, era tutto diverso. Però è un’esperienza che mi è servita e fa parte dello zainetto che mi porto sempre dietro”. Parlando di commedia sexy all’italiana impossibile non menzionare la collega Edwige Fenech con cui non c’è mai stata alcune competizione: “lei era la professoressa, io la liceale. Lei mora, io bionda. Ruoli sempre molto differenti. Io ed Edwige non abbiamo mai lavorato insieme, avrebbero potuto pensare ad una storia in cui coinvolgere entrambe. Poi però il tempo è passato e non c’è stata la possibilità”.

Dal passato al presente con il programma “Le Ragazze”: “questa trasmissione mi è arrivata dal cielo all’improvviso, proprio quando avevo deciso di dire basta alla varie partecipazioni televisive in qualità di ospite. Sono stata chiamata dal direttore di Rai 3 Stefano Coletta per un incontro ed ero abbastanza spaventata perché non avevo mai condotto un programma prima di allora. E’ il mio gioiellino che mi ha regalato una nuova “Gloria””.



