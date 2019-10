Gloria Guida/ “Ho avuto un periodo turbolento. MeToo? Violenze si denunciano subito!”

Gloria Guida, l’attrice e moglie di Johnny Dorelli, questo pomeriggio sarà ospite della trasmissione di Raiuno, La vita in diretta. L’ospitata quasi certamente sarà un modo per ricordare ai telespettatori l’appuntamento che da domani la vedrà nuovamente protagonista per la seconda stagione del programma Le ragazze, in onda su Raitre. Una trasmissione che lei in una intervista a “Io Donna” ha definito un “gioiellino” e grazie al quale è riuscita ad avere una bella dose di forza grazie soprattutto alle storie di donne coraggio. “Ho imparato molto”, ammette. Grazie a loro ed alle loro storie, la Guida ha rivelato di aver fatto incetta di energia. “Mi sono sentita più forte nell’affrontare il ruolo di madre, moglie e nonna: a casa ho creato un po’ di caos e turbolenza, ma sono contenta di aver perseverato. Questo programma mi ha aiutato a decidere, ad essere padrona di me stessa”, ha ammesso. Le Ragazze è giunto in un periodo particolare della sua vita, durante il quale aveva accantonato il lavoro non sapendo quale decisione prendere.

GLORIA GUIDA E LE BATTAGLIE DELLE DONNE

Gloria Guida non avrebbe mai pensato che un giorno sarebbe diventata una conduttrice. “E’ stata una sorpresa anche per me”, ha commentato parlando della sua conduzione de Le Ragazze. Da casa però la spronano con amore: “Johnny mi dice sempre: “Hai svoltato conducendo un programma su Raitre””, ha rivelato. Ma cosa pensa la Guida delle battaglie del #Metoo e di Time’s Up? “Sono orgogliosa del sesso femminile. Le donne hanno una marcia in più rispetto ai maschi. Noi abbiamo la maternità, ci occupiamo dei figli, della casa e della spesa. Ho seguito queste ultime battaglie: mi dispiace solo che molte storie di violenza siano state raccontate dopo vent’anni dall’accaduto, invece dovrebbero essere denunciate subito”, ha dichiarato. L’attrice ammette poi di essere disposta a raccontarsi come le “ragazze” protagoniste del suo programma: “mi racconterei liberamente, svelerei tutti i miei segreti – sorride –: Non ho avuto una vita semplice, mi sono dovuta rimboccare le maniche”.

