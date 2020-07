Gloria Guida non condurrà Le Ragazze/ “Dispiaciuta e amareggiata, non dipende da me”

La trasmissione di Rai3, “Le ragazze”, è confermata anche per la prossima stagione tv ma non vedrà più alla conduzione Gloria Guida. E’ stata lei stessa ad annunciarlo su Instagram esprimendo tutto il suo rammarico. Attraverso le sue recenti Instagram Stories, la conduttrice e moglie di Johnny Dorelli ha commentato la novità derivante dagli ultimi palinsesti Rai presentati nei giorni scorsi: “Non sarò alla conduzione de Le Ragazze per la prossima stagione”, ha anticipato. “Sono dispiaciuta e amareggiata. Credo in tutta onestà di avere fatto un buon lavoro nelle edizioni precedenti”, ha proseguito, come testimoniato dai risultati in termini di ascolti crescenti e i numerosi attestati di stima da parte di giornalisti e commentatori televisivi. “La direzione di Rai tre ha deciso così e non accetto le motivazioni economiche addotte, del tutto inconsistenti”, ha aggiunto la Guida, che ha espresso nuovamente il suo rammarico per la decisione presa e non dipesa da lei. “Mi mancherà l’affetto dei miei affezionati”, ha chiosato. Molti suoi fan non hanno preso positivamente la notizia e tra loro c’è chi ha già manifestato l’intenzione di non guardare più la trasmissione di Rai3, in sua assenza. “La Rai non di merita, non hanno capito il valore della conduttrice garbata e molto efficiente e nel condurre il programma, peccato non mancheranno altre occasionali abbi fiducia”, si legge tra i commenti dei suoi più fedeli fan.

GLORIA GUIDA NON CONDURRÀ LE RAGAZZE: LE REAZIONI DEI FAN

La trasmissione Le Ragazze tornerà sulla terza rete di casa Rai dal prossimo 25 settembre con una nuova stagione ma senza Gloria Guida. Si tratterà della quinta stagione ma secondo le prime anticipazioni rese note da TvBlog.it, vedrà un ritorno alle origini senza una conduzione in studio. A differenza delle ultime due stagioni affidate alla conduzione di Gloria Guida, dunque, dalla prossima il programma si affiderà ad un voice over. Nonostante questo non sono mancati i commenti di vicinanza alla conduttrice che nelle passate ore ha voluto esprimere il suo rammarico per la mancata conferma alla conduzione. E chi spera di poterla comunque rivedere sulla medesima rete, le scrive: “Speriamo diano almeno i tuoi film più spesso su Rai3”. La classe della Guida è stato indubbiamente il punto di forza del programma nelle ultime stagioni, come ribadito dai suoi spettatori affezionati che le hanno augurato un futuro professionale ancora ricco di soddisfazioni. E c’è anche chi considera la scelta della Rai un errore: “Mi dispiace moltissimo , ho sempre apprezzato più volte , anche in Direct, la sua conduzione , classe , eleganza , garbo mai fuori posto. Credo sia una un altro sbaglio che mamma RAI fa” ed ancora, “Mi spiace ho seguito il tuo programma bello interessante. In Rai la meritocrazia è la bravura non vengono presi in considerazione. Come non viene preso in considerazione quello che pensano gli ascoltatori “paganti””.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gloria Guida (@gloriaguidag1) in data: 19 Lug 2020 alle ore 2:07 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA