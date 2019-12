Gloria Guida: “sono una ragazza nonna”/ “Non sto mai ferma. Johnny Dorelli? Non è…”

Passano gli anni, ma Gloria Guida resta una donna bellissima. Conduttrice del programma di Raitre “Le ragazze” in cui racconta le storie di donne comuni e celebri che non si sono mai arrese, chi è oggi Gloria Guida? Protagonista delle commedie sexy degli anni ’70, l’attrice ha fatto sognare milioni di uomini. L’incontro con Johnny Dorelli, però, le ha poi cambiato totalmente la vita spingendola anche ad abbandonare per un po’ il mondo dello spettacolo per dedicarsi totalmente alla famiglia. “Sì perchè è nata nostra figlia Guendalina. Stiamo insieme da 40 anni” – spiega l’attrice e conduttrice ai microfoni de Il Giornale. Tra Gloria Guida e Johnny Dorelli c’è un amore vero e autentico anche se inizialmente non è stato facile. “Quando l’ho conosciuto era nel pieno della sua attività artistica e stargli dietro non è stato facile, fu un periodo frenetico. Per un po’ ho continuato anch’io, poi mi sono dedicata alla famiglia. Dopo qualche anno sono ritornata sul palcoscenico convinta dalla mia agente Patrizia De Santis”, aggiunge.

GLORIA GUIDA: “SONO UNA RAGAZZA NONNA. LA FENECH? NESSUNA COMPETIZIONE”

Gloria Guida è, ancora oggi, considera un’icona sexy. Una definizione che fa sorridere l’attrice come confessa lei stessa: “Mi diverte tanto. Icona sexy di un tipo di commedia rilanciata in cui non c’è mai stata volgarità. Quando mi rivedo ho nostalgia di quella giovinezza e mi dico che, forse, avrei dovuto fare qualche doccia in meno davanti alla cinepresa. Non rinnego nulla e sono felice della mia carriera”, spiega a Il Giornale. Nel corso degli anni, la Guida ha recitato spesso insieme ad Edwige Fenech con la quale, assicura, non c’è mai stata rivalità. “Non c’è mai stata competizione fra noi due” – spiega – “Lei era la professoressa, io la liceale. Lei mora, io bionda. Ruoli sempre differenti“, aggiunge. Felice della vita e della carriera che ha avuto, oggi Gloria Guida è “una ragazza nonna, ma è come se avessi 30 anni. Vado in palestra e non sto ferma un attimo”, conclude.

