Gloria Guida/ “Tarantino? Quando viene a Roma mi invita e sul palco mi cerca sempre”

Gloria Guida è l’ospite che apre la nuova puntata di Oggi è un altro giorno. La splendida attrice e cantante ammette subito che c’è un filo conduttore che l’ha accompagnata per tutta la vita: la passione. “Io sono molto passionale, metto passione in tutto quello che faccio, cerco sempre di buttarmi a capofitto nelle cose e le prendo con molta serietà.” Particolare è però il rapporto con la bellezza, caratteristica che da sempre le viene sottolineata: “Ho sempre cercato di confondermi, non mi sono mai messa in primo piano, ho sempre cercato di fare un passetto indietro, mi coprivo, avevo paura che qualcuno potesse infastidirmi. – e ha poi spiegato – Non sono vigliacca però non mi sono mai esposta e non ho mai creduto a questa bellezza che mi hanno attribuito negli anni. E ancora adesso faccio così.”

Gloria Guida e il rapporto col regista Quentin Tarantino

Gloria Guida racconta poi lo speciale rapporto col regista Quentin Tarantino: “Lui è molto simpatico e ogni volta che viene a Roma per presentare un film mi invita e quando sale sul palcoscenico butta sempre un occhio e mi cerca!” ha ammesso l’attrice, ridacchiando. L’atmosfera cambia quando a lei viene chiesto il desiderio più grande: “La salute! Devo dire che sono molto preoccupata in questo periodo, sto sempre molto attenta…” ha sottolineato.



